Nghệ nhân dân dân Hoàng Thị Bích Hồng (Thái Nguyên) đã dạy hơn 700 học sinh là những người yêu thích đàn tính, hát then là 1 trong 78 gương mặt điển hình tiên tiến của ngành văn hoá năm 2023. Bà khẳng định: "Hát then, đàn tính, các giai điệu gắn với đời sống dân tộc chúng tôi, rất cần được lưu giữ. Tôi đã dạy hát then, đàn tính cho người nhỏ nhất là lớp 3, người cao tuổi nhất là 86 tuổi. Tôi rất mừng vì nhiều người yêu thích nghệ thuật hát then, đàn tính. Đó là cơ duyên, xác lời ca, giai điệu đàn tính, hát then gắn với đời sống của người dân tộc, thấm đẫm trong đời sống", nghệ nhân Bích Hồng chia sẻ. Diễn viên múa Phạm Thu Hằng (Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam) là tấm gương về sự nỗ lực tìm tòi, sáng tạo vươn lên để cống hiến toả sáng và có thể chinh phục các tác phẩm múa có chiều sâu, nội dung chất lượng. Kể lại kỷ niệm thời thơ ấu và "sức mạnh vô hình" trở thành diễn viên múa, Phạm Thu Hằng chia sẻ: "Hai từ 'đau đớn' gắn liền với sự nghiệp của diễn viên múa, khi đã quyết định trở thành diễn viên múa phải có ý chí mạnh mẽ, bởi bất cứ khi nào đau đớn cũng sẽ khiến bản thân dễ dàng bỏ cuộc. Tôi có một quan niệm đơn giản đó là cái gì xuất phát từ trái tim sẽ chạm đến trái tim nhanh nhất. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải chăm chỉ và có trách nhiệm với công việc, luôn luôn đặt cái tâm lên hàng đầu nghề sẽ không phụ mình. Múa bản chất là khổ luyện, có những ngày tôi đau đớn, 10 đầu ngón chân chảy máu, thậm chí bật cả móng chân nhưng vẫn phải tiếp tục đứng lên, xỏ chân vào giày, nghĩ về những tháng ngày mình đã khổ luyện trên sàn, đổ mồ hôi và nước mắt để đổi lại những phút giây thăng hoa trên sân khấu và được đứng tại đây ngày hôm nay".