Vụ xả súng khiến 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương chỉ vài giờ trước lễ khai mạc làm dấy lên những lo ngại về tình trạng an ninh ở World Cup 2023.

Địa điểm xảy ra vụ xả súng ở rất gần với khách sạn lưu trú của một số đội tuyển tham dự World Cup nữ, trong đó có tuyển nữ Việt Nam. HLV Mai Đức Chung và các học trò được phía an ninh của thành phố Auckland yêu cầu phải ở trong khách sạn cho tới khi có thông báo mới.

Tuy nhiên, rất nhanh chóng, BTC nước chủ nhà New Zealand kiểm soát được tình hình. Lễ khai mạc sau đó diễn ra trong sự an toàn, để lại ấn tượng bởi những màn biểu diễn đặc sắc, mang đậm văn hóa New Zealand, cùng những màn bắn pháo hoa rực rỡ.

Vụ xả súng diễn ra ngay gần nơi đóng quân của tuyển nữ Việt Nam

Về phía FIFA, tổ chức này lên tiếng trấn an các đội tuyển sau vụ xả súng ở Auckland. Trong thông điệp mới được gửi đi, FIFA đã khẳng định vụ việc mang tính chất đơn lẻ và VCK World Cup nữ 2023 vẫn được diễn ra theo đúng kế hoạch.

Bầu không khí căng thẳng ở Auckland sớm trở lại bình thường. Nước chủ nhà đã làm tất cả để trả lại vẻ đẹp vốn có cho bóng đá nữ, với sự kiện World Cup chính thức vừa diễn ra.

Sự nỗ lực của BTC nước chủ nhà và FIFA khiến các thành viên tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn yên tâm. HLV Mai Đức Chung một mặt gọi điện về nhà trấn an người thân, một mặt động viên tinh thần các học trò.

Vị thuyền trưởng 72 tuổi nhấn mạnh, tuyển nữ Việt Nam phải có sự tập trung cao nhất, gạt qua những chuyện ngoài chuyên môn, sẵn sàng cho World Cup.

Tuyển nữ Việt Nam sẵn sàng cho World Cup

Trong lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất thế giới, màn trình diễn của các cô gái Việt Nam đang rất được chờ đợi. Đó không chỉ là đấu pháp, khả năng chịu áp lực, tổ chức lối chơi, mà còn là tinh thần chiến đấu vì màu cờ sắc áo, niềm tự hào dân tộc.

Muốn làm tốt nhất khi bước vào những cuộc tranh tài đỉnh cao, Huỳnh Như cùng các đồng đội phải có được cái đầu lạnh và trái tim nóng. Tất cả cùng vượt qua mọi nỗi sợ hãi, ồn ào, để trở thành những chiến binh, những nhân vật chính của giải đấu bóng đá nữ số 1 thế giới.