Ngày 22/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Duy Quân (37 tuổi, trú xã Nghi Công Nam, huyện Nghi Lộc) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Quân có giấy phép lái xe hạng C, là nhân viên của một công ty vận tải trên địa bàn.

Khoảng 6h ngày 6/3, tài xế Quân lái ô tô tải nhãn hiệu Howo mang BKS 14C-201.03 chở đá vật liệu xây dựng đi từ mỏ khai thác đá Bãi Giang (thuộc xã Nghi Công Nam) ra thị trấn Quán Hành (huyện Nghi Lộc).

Bị cáo Nguyễn Duy Quân tại phiên tòa xét xử. (Ảnh: VH)

Đến gần 7h cùng ngày, khi đi đến Km05+800m, Tỉnh lộ 542E (thuộc xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên), do thiếu chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn nên ô tô tải va chạm với xe máy mang BKS 37N1 – 576.04 do chị N.T.H. (26 tuổi, trú xã Hưng Trung) chở theo 3 đứa con nhỏ đi phía trước, bên phải cùng chiều.

Vụ tai nạn khiến 4 mẹ con chị H. bị cuốn vào gầm xe. Hậu quả là chị H., cháu B. (9 tuổi), cháu O. (7 tuổi) tử vong tại chỗ; cháu Tr. (5 tuổi) bị thương nặng, tỷ lệ tổn thương cơ thể 3%.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng (Ảnh tư liệu)

Tại phiên tòa, bị cáo Quân thừa nhận vì thiếu quan sát nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng. Bị cáo nhiều lần gửi lời xin lỗi tới gia đình bị hại.

Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo đã tác động gia đình và công ty bồi thường cho gia đình bị hại gần 640 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, trong vụ án này bị cáo phạm lỗi vô ý do cẩu thả. Việc bị cáo đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi, đã tác động gia đình bồi thường một phần tổn thất tinh thần cho bị hại là những tình tiết giảm nhẹ cần xem xét.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Quân 7 năm 6 tháng tù về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Về phần dân sự, tòa buộc công ty của bị cáo Quân phải bồi thường thêm cho gia đình bị hại số tiền hơn 40 triệu đồng và phải cấp dưỡng cho cháu Tr. 1,8 triệu đồng/ tháng cho đến khi cháu 18 tuổi.