Nhà xuất bản Scribner vừa phát hành cuốn sách You Like It Darker của nhà văn Stephen King, người được xem là ông hoàng của dòng truyện kinh dị hiện đại.

Đây là tập hợp 12 truyện ngắn, một số đã ra mắt trong các ấn phẩm trước đây cùng với 5 truyện được công bố lần đầu, bao gồm cả tác phẩm được Stephen King chấp bút từ năm 30 tuổi.

Bìa sách "You Like It Darker". Ảnh: Stephenking Books

Bạn thích nó tối tăm hơn?

“Bạn thích nó tối tăm hơn? Được thôi, tôi cũng vậy”, Stephen King viết trong lời tựa tuyển tập mới. Trong khoảng 50 năm qua, ông được xem là nhà văn viết truyện kinh dị nổi tiếng nhất, thành công nhất thế giới.

Trong phần giới thiệu You Like It Darker, nhà xuất bản Simon & Schuster đánh giá Stephen King là bậc thầy trong việc tạo dựng những câu chuyện tối tăm, rùng rợn. Số phận, sự chết chóc, may mắn và những khe nứt trong thực tại, nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra đều phong phú, cuốn hút như các tiểu thuyết của ông.

King viết để cảm nhận “sự phấn khích khi rời bỏ cuộc sống thường ngày”. Trong You Like It Darker, độc giả sẽ cảm nhận được sự phấn khích đó lặp đi lặp lại nhiều lần.

Two Talented Bastids khám phá bí mật bị ém nhẹm trong thời gian dài về cách mà những quý ông - được nhắc đến trong tiêu đề - có được kỹ năng của họ. Trong khi đó, Danny Coughlin’s Bad Dream đề cập đến một tia sáng tâm linh ngắn ngủi và chưa từng có đã làm đảo lộn hàng chục cuộc đời, đặc biệt là của Danny theo cách thảm khốc nhất.

Trong Rattlesnakes, phần tiếp theo của Cujo, một người góa vợ đau buồn đến Florida để tìm sự yên bình và thay vào đó nhận được một di sản bất ngờ - kèm theo những ràng buộc lớn. The Answer Man đặt câu hỏi liệu khả năng tiên tri là may mắn hay xui xẻo. Qua đó, nhắc nhở chúng ta rằng một cuộc đời bi kịch vẫn có thể mang ý nghĩa nhất định.

Khả năng gây bất ngờ, kinh ngạc và mang lại cho người đọc cả nỗi kinh hoàng lẫn niềm an ủi của Stephen King vẫn xuất sắc. Mỗi câu chuyện đều chứa đựng cảm giác hồi hộp, niềm vui và bí ẩn riêng. Như đánh giá của USA Today, cuốn sách You Like It Darker giống “một túi kẹo trái cây hiệu Skittles, mỗi loại có vị khác nhau nhưng tất cả đều khá ngon”.

Câu chuyện được viết trong 45 năm

Trong 12 câu chuyện nhỏ, có 7 truyện đã được giới thiệu từ năm 2018 đến 2022 cùng với các ấn phẩm khác. Theo thứ tự được đưa vào đầu sách mới, bao gồm The Fifth Step (2020), Willie the Weirdo (2022), Finn (2022), On Slide Inn Road (2020), Red Screen (2021), The Turbulence Expert (2018) và Laurie (2018).

5 truyện còn lại được công bố lần đầu tiên. Đó là Two Talented Bastids, Danny Coughlin's Bad Dream, Rattlesnakes, The Dreamers và The Answer Man.

Cái tên đặc biệt nhất trong số này chính là The Answer Man, câu chuyện được tác giả viết trong 45 năm, từ khi ông 30 tuổi đến nay đã 75 tuổi.

Stephen King nổi tiếng với dòng truyện kinh dị hiện đại. Ảnh: Shane Leonard

“À, tôi để lạc nó. Vấn đề với tôi là không phải lúc nào cũng hoàn tất mọi câu chuyện. Những truyện dang dở, tôi cho vào ngăn kéo và quên hẳn chúng đi”, Stephen King giải thích trước câu hỏi của người dẫn chương trình All Things Considered, Mary Louise Kelly.

Khoảng 5 năm trước, ông nhờ người thu dọn, phân loại những bản thảo đã hoàn thành và dở dang để cất vào kho. Họ lục tung mọi thứ, từ ngăn kéo đến thùng rác dưới bàn của nhà văn.

Cháu trai của Stephen King, John Leonard, tìm thấy bản thảo chưa xong này. Ông nhớ ra đã viết ở khách sạn U.N. Plaza vào những năm 70. “Bác biết không, cái này khá hay đấy. Bác nên hoàn thành nó”, nhà văn kể lại lời nhận xét của Leonard. Sau đó, ông đọc lại và quyết định sẽ hoàn thiện tác phẩm.

Trong You Like It Darker, truyện The Answer Man được xếp cuối cùng, số 12. Stephen King chọn cách kết thúc tuyển tập truyện kinh dị của mình bằng câu chuyện được bắt đầu từ 45 năm trước.