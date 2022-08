Tuyển Việt Nam chờ tuyển Ấn Độ lật ngược thế cờ

Nguồn tin từ VFF cho hay, mặc dù có những dạm hỏi nhưng tổ chức này chưa chính thức gửi thư mời đến các Liên đoàn bóng đá khác trong khu vực châu Á, nhằm thế chỗ cho tuyển Ấn Độ tại giải giao hữu diễn ra cuối tháng 9 tới trên sân Thống Nhất.

VFF hiện vẫn chờ tuyển Ấn Độ đảo ngược được thế cờ. Cụ thể, sau khi bị FIFA đình chỉ mọi hoạt động trên toàn thế giới vì LĐBĐ Ấn Độ có sự can thiệp từ bên thứ ba vào hoạt động của tổ chức này, đối tác của VFF hiện đang tìm cách sửa sai, khắc phục một cách nhanh nhất.

Tuyển Việt Nam hi vọng vẫn có thể đấu tuyển Ấn Độ trên sân Thống Nhất

Phía LĐBĐ Ấn Độ vừa thực thi nghiêm túc phán quyết của FIFA, mặt khác cũng tích cực khắc phục những sai sót khiến họ bị FIFA trừng phạt. Nỗ lực lớn nhất của LĐBĐ Ấn Độ là tìm cách lấy lại toàn bộ quyền điều hành các công việc hàng ngày.

Trong trường hợp LĐBĐ Ấn Độ không còn bị can thiệp từ bên thứ ba vào hoạt động của tổ chức này, FIFA có thể gỡ bỏ án phạt. Quỹ thời gian để LĐBĐ Ấn Độ gỡ án phạt là còn 1 tháng nữa.

Hiện tại VFF chờ LĐBĐ Ấn Độ lật ngược thế cờ, gỡ được án phạt từ FIFA. Điều này đồng nghĩa, tuyển Ấn Độ vẫn có thể sang TPHCM đấu với thầy trò HLV Park Hang Seo vào tháng 9 tới.

Nếu Ấn Độ kịp gỡ được án phạt, Hùng Dũng và đồng đội có cơ hội tích điểm tạo lợi thế trước khi bốc thăm vòng loại World Cup 2026

Một khi mọi việc suôn sẻ, VFF không cần mời đội bóng khác thay thế Ấn Độ. Đồng thời giữ nguyên được kế hoạch tổ chức giải giao hữu trên theo lịch đã sắp sẵn: tuyển Việt Nam vs Singapore ngày 21-9; Ấn Độ vs Singapore (24-9) và tuyển Việt Nam vs Ấn Độ (27-9).

Nếu duy trì được kế hoạch tổ chức giải giao hữu tại sân Thống Nhất, HLV Park Hang Seo và học trò tránh bị lỡ cơ hội cọ xát, đặc biệt là tích điểm để duy trì lợi thế khi bốc thăm vòng loại World Cup 2026.