Tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác với những biến chủng mới có thể xuất hiện

Sáng ngày 9/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính – Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp thứ 14 của Ban Chỉ đạo được kết nối trực tuyến tới các địa phương. Phiên họp sẽ tập trung đánh giá tình hình, công tác chống dịch trong tháng 3, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá trong tháng 3, tình hình dịch bệnh trong nước có những tín hiệu rất tích cực khi số ca nhiễm trong cộng đồng, số ca chuyển nặng, nhập viện và tử vong đều giảm. Điều này tạo điều kiện để tình hình kinh tế - xã hội chuyển biến tích cực, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, tích cực đẩy mạnh hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả, nối lại các hoạt động đối ngoại trực tiếp, mở cửa lại hoạt động du lịch…

Với chiến lược vắc xin được triển khai thành công, việc thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh theo Nghị quyết 128, nếu dịch bệnh không có những diễn biến mới, không xuất hiện những biến chủng mới thì chúng ta có thể tạm yên tâm với những kết quả đã đạt được, những việc đã làm, có thể đủ sức đối phó những chủng virus cũ.

Tuy nhiên, nếu có biến chủng mới xuất hiện mà các loại vắc xin hiện nay chưa có hiệu lực bảo vệ thì sẽ gặp khó khăn, bị động, bất ngờ. Do đó, Thủ tướng yêu cầu hơn lúc nào hết, chúng ta tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác với những diễn biến mới của dịch bệnh, vừa củng cố, thúc đẩy những việc đã làm được, vừa phải tiếp tục bám sát tình hình, dự báo, chuẩn bị các kịch bản, biện pháp để nếu có tình huống xảy ra thì không quá bị động, bất ngờ.

Hoàn thành tiêm vắc xin cho trẻ 5 - 11 tuổi trong quý 2

Báo cáo tại phiên họp Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, dịch bệnh cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Sau khi ghi nhận ca mắc đầu tiên biến thể Omicron vào cuối năm 2021, số mắc cả nước tăng cao nhất trong 3 tuần đầu của tháng 3 do biến thể Omicron đã chiếm chủ đạo về số mắc, sau đó giảm mạnh từ cuối tháng 3 đến nay.

Trong 3 tuần qua, số ca nhiễm, ca nặng và tử vong tại các tỉnh, thành phố có xu hướng giảm từng ngày, từ 150.000 ca mắc mới mỗi ngày xuống còn trên dưới 50.000 ca mỗi ngày, số trường hợp mắc tăng nhiều hơn ở nhóm chưa tiêm vắc xin; số ca nặng từ hơn 3.600 ca xuống còn hơn 1.500 ca đang điều trị tại bệnh viện; số tử vong từ hơn 50 ca mỗi ngày xuống còn hơn 30 ca mỗi ngày.

So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng giảm 36,9%, số tử vong giảm 26,1%, số đang điều trị tại bệnh viện giảm 26,7%, số ca nặng, nguy kịch giảm 31,7%. So với tháng trước, số ca tử vong giảm 28,6%. Tỷ lệ chết/mắc của 30 ngày qua giảm mạnh từ 0,13% tháng trước xuống còn 0,03% trong tháng này.

Về tiêm vắc xin, Bộ trưởng Y tế cho hay, đến ngày 6/4, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 230 triệu liều vắc xin phòng Covid-19. Với số vắc xin này, Việt Nam có thể tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trở lên đủ mũi 1, mũi 2 và mở rộng đối tượng để tiêm cho trẻ em và tiêm liều bổ sung và mũi 3 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên.

Cả nước đã triển khai tiêm được hơn 207 triệu liều. Số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là hơn 190 triệu liều, tỷ lệ bao phủ mũi 1, 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 100%, 99,8%. Số liều tiêm cho trẻ em từ 12-17 tuổi là hơn 17 triệu liều; tỷ lệ bao phủ mũi 1, 2 cho nhóm tuổi này lần lượt là 99,8% và 95,1%.

Đến hết quý 1, ước 60% người từ 18 tuổi trở lên đủ thời gian để tiêm mũi 3 (40,4 triệu người). Đến hết 31/3, đã có 33,4 triệu người được tiêm mũi 3, tỷ lệ bao phủ mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên là 49% (đạt khoảng 83% số đối tượng từ 18 tuổi trở lên đến lịch tiêm).

Bộ Y tế cho hay, với các nguồn vắc xin viện trợ và mua, việc tiêm chủng vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi dự kiến hoàn thành trong quý 2 này. Đến nay, đã có hơn 53 quốc gia đã có kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ dưới 12 tuổi. Việc tiêm chủng cho trẻ em ở các quốc gia được triển khai khác nhau, nhiều quốc gia trong đó có các nước thuộc liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ triển khai tiêm chủng cho toàn bộ đối tượng trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi.

