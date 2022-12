Tỷ giá USD tự do lao dốc, tại Vietcombank xuống dưới mức 24.000 đồng/USD

Ngày 7/12, trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục lao dốc, niêm yết ở mức 24.200-24.300 đồng (mua vào - bán ra), giảm 4,7% so với mức đỉnh vào ngày 26/10 là 25.500 đồng/USD.

Sáng nay (7/12), tỷ giá trung tâm USD/VND được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tại mức 23.660 đồng/USD, giảm 2 đồng so với phiên hôm qua, giảm 0,17% so với mức đỉnh ngày 25/10 là 23.703 đồng/USD.

Với biên độ +/-5%, các ngân hàng thương mại chỉ được phép giao dịch trong phạm vi từ 22.477-24.484 đồng/USD. Trong khi đó, tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước vẫn duy trì ở mức 24.840 đồng/USD.

Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank giảm xuống dưới mức 24.000 đồng/USD. (Ảnh: Hoàng Hà)

Tại khối ngân hàng thương mại, trong phiên giao dịch hôm nay, đồng USD được điều chỉnh quanh mức 24.000 đồng/USD.

Cụ thể, tại Vietcombank, tỷ giá ngày hôm nay tiếp tục điều chỉnh giảm so với ngày hôm qua và được niêm yết ở mức 23.700-23.980 đồng (mua vào - bán ra), giảm 170 đồng mua vào và 200 đồng chiều bán ra

Tương tự, tại Vietinbank, tỷ giá phiên hôm nay 7/12 cũng được điều chỉnh ở mức 23.720-24.020 đồng (mua vào - bán ra), giảm nhẹ cả hai chiều so với phiên ngày hôm qua.

Tại ACB, tỷ giá USD được điều chỉnh ở mức 23.650-24.200 đồng (mua vào - bán ra), giảm 150 đồng chiều mua vào giảm 100 đồng chiều bán ra.

Trên thị trường thế giới, chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt - đang có chiều hướng tăng so với đầu tháng 12. Tính tới 13h50 ngày 7/12 (giờ Việt Nam), DXY lên mức 105,77 điểm, tăng 0,14% so với phiên trước đó. Đây là phiên thứ 5 tăng liên tiếp kể từ đầu tháng 12 đến nay, tuy nhiên, đồng USD đang có xu hướng giảm so với mức đỉnh hôm 27/9 là 7,3%.

Chủ tịch Fed Jerome Powell tuần qua đã phát tín hiệu cho thấy việc Fed sớm thực hiện việc điều chỉnh tốc độ tăng lãi suất, mặc dù thời điểm khi nào Fed ngừng tăng lãi suất là chưa rõ ràng do tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2%.

Công cụ của CME cho thấy, có 75% khả năng Fed tăng 50 điểm cơ bản trong cuộc họp giữa tháng 12, chỉ có 25% khả năng tiếp tục tăng mạnh 75 điểm cơ bản.

Nhờ vậy, đồng USD tiếp tục hạ nhiệt trong tuần qua, với chỉ số DXY giảm 1,4% so với tuần trước, hiện chỉ còn tăng 9,2% so với cuối năm 2021. Các đồng tiền chủ chốt khác đều tăng giá mạnh so với USD, như JPY +3,8%, GBP +1,4%, EUR 1,4%. Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận ở đồng tiền các quốc gia châu Á như THB +2,7%, SGD +1,9%, KRW +1,8%, TWD +1,0%,...

Thị trường trong nước tương đồng với diễn biến trên thế giới, cùng với tình trạng thanh khoản hệ thống cải thiện, tỷ giá niêm yết tại các NHTM, tỷ giá chợ đen và tỷ giá liên ngân hàng tuần qua đều được điều chỉnh giảm mạnh.

Tính đến ngày 2/12, tỷ giá niêm yết đã giảm tới 2,4% trong vòng một tuần, hiện chỉ còn tăng 6,5% so với cuối năm 2021. Trước đó, NHNN đã 3 lần điều chỉnh hạ tỷ giá bán tại Sở Giao dịch trong tháng 11, về 24.840 đồng/USD. Nhiều khả năng, NHNN sẽ tiếp tục hạ tỷ giá với bước giá cao hơn.