Tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm tài sản, đại gia Thanh Hóa gây bất ngờ

Thống kê tài sản người giàu trên thị trường chứng khoán Việt Nam qua giá trị tài sản cổ phiếu nắm giữ cho thấy, chỉ trong thời gian ngắn, thứ hạng những người dẫn đầu đã có sự thay đổi đáng kể.

Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (8/7), giá trị tài sản của ông Phạm Nhật Vượng ở mức 156.519 tỷ đồng. So với đầu năm, tài sản trên sàn chứng khoán của Chủ tịch HĐQT Vingroup đã giảm hơn 48.500 tỷ đồng. Người giàu nhất Việt Nam đang sở hữu trực tiếp 985,5 triệu cổ phiếu và gián tiếp 1,17 tỷ cổ phiếu VIC.

Dù vậy, đến nay, ông Vượng vẫn đang là người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam và tạo khoảng cách rất xa với những người giàu xếp sau đó.

Các thứ hạng người giàu trên sàn chứng khoán Việt Nam xáo trộn đáng kể do biến động giá cổ phiếu (Ảnh minh họa: Shutterstock).

Rất bất ngờ vị trí thứ 2 không còn thuộc về ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Hòa Phát. "Vua thép" hiện lùi xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với tổng giá trị tài sản là 33.966 tỷ đồng thông qua sở hữu hơn 1,5 tỷ đơn vị cổ phiếu HPG.

Thay vào vị trí của ông Long là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Homes. Với việc nắm giữ các cổ phiếu KLB, KSF, SCG và SSH, hiện tài sản của ông Tuấn đang ở mức 34.523 tỷ đồng.

Con số này tạm thời cao hơn giá trị tài sản của ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank. Ông Hùng Anh đang có khoảng 34.124 tỷ đồng tài sản trên sàn chứng khoán nhờ sở hữu 39,3 triệu cổ phiếu TCB và gián tiếp sở hữu 300,9 triệu cổ phiếu MSN.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group có 33.696 tỷ đồng tài sản cổ phiếu, xếp vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng người giàu chứng khoán khi nắm trong tay 9,4 triệu cổ phiếu TCB và 306,85 triệu cổ phiếu MSN (sở hữu gián tiếp).

Với 33.176 tỷ đồng thông qua nắm giữ 74,89 triệu cổ phiếu HDB và 240,9 triệu cổ phiếu VJC, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - nhà sáng lập, CEO hãng hàng không Vietjet Air - xếp thứ 6 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland, người từng xếp vị trí thứ 2 trong danh sách người giàu nay giá trị tài sản sụt giảm còn 12.611 tỷ đồng, lùi xuống vị trí thứ 8, sau ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt (17.405 tỷ đồng).

Hai vị trí còn lại của Top 10 người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt đến thời điểm này là bà Phạm Thu Hương - Phó Chủ tịch Vingroup (vợ ông Phạm Nhật Vượng) và bà Vũ Thị Hiền - vợ ông Trần Đình Long. Bà Hương nắm giữ xấp xỉ 170 triệu cổ phiếu VIC tương ứng giá trị tài sản là 12.338 tỷ đồng và bà Vũ Thị Hiền nắm 426,57 triệu cổ phiếu HPG, giá trị tài sản xấp xỉ 9.555 tỷ đồng.

Nguyên nhân dẫn đến xáo trộn về vị trí xếp hạng người giàu chủ yếu từ sự thay đổi thị giá các loại cổ phiếu mà những doanh nhân này nắm giữ.

Ví dụ, cổ phiếu VIC của Vingroup đóng cửa phiên 8/7 tại mức giá 70.000 đồng, giảm đến 25.100 đồng tương ứng 26,39% so với đầu năm. Cổ phiếu HPG của Hòa Phát đang có giá 22.450 đồng, giảm 12.650 đồng so với đầu năm, tương ứng giảm hơn 36%. Cổ phiếu MSN có giá 104.900 đồng, giảm 25,87% so với đầu năm. Cổ phiếu TCB cũng giảm 24,9% còn 37.550 đồng. Cổ phiếu NVL giảm 17.200 đồng, tương ứng 18,9% và đang có giá 73.800 đồng. Trong khi đó, cổ phiếu VJC chỉ giảm nhẹ 0,39%.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của Forbes, Việt Nam hiện có 7 tỷ phú USD là ông Phạm Nhật Vượng (5,4 tỷ USD); bà Nguyễn Thị Phương Thảo (2,7 tỷ USD); ông Bùi Thành Nhơn (2,7 tỷ USD); ông Hồ Hùng Anh (1,9 tỷ USD); ông Trần Đình Long (1,9 tỷ USD); ông Nguyễn Đăng Quang (1,6 tỷ USD) và ông Trần Bá Dương cùng gia đình (1,5 tỷ USD).

(Theo Dân Trí)