Tydol Plus thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV - thành viên Tập đoàn đa quốc gia RV Group. RV Group có trụ sở chính tại Singapore, hiện có mặt ở Đông Nam Á và cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS). Công ty sở hữu nhiều thương hiệu và sản phẩm trong đó có thuốc giảm đau Tydol Plus - Giảm đau hiệu quả và Viên ngậm hỗ trợ giảm đau họng Star Sore Throat. Công ty Cổ phần Dược phẩm OPV

Địa chỉ: Số 27, đường 3A, KCN Biên Hòa II, phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Giấy phép Tydol Plus số VD-25249-16, do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp ngày 22/2/2021.

Giấy phép Star Sore Throat số VD-30472-18, do Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế cấp ngày 4/7/2019. Đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng.