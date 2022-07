U19 Việt Nam hạ U19 Thái Lan: Hay không bằng may!

1. Cùng đánh rơi tấm vé vào chung kết, tuy nhiên trận tái đấu U19 Việt Nam - U19 Thái Lan vẫn rất được quan tâm không bởi vị trí hạng 3 mà còn là cuộc chiến vì danh dự giữa 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực.

Mong muốn đánh bại U19 Thái Lan là đương nhiên, nhưng điều quan trọng nhất mà người hâm mộ Việt Nam muốn nhìn thấy ở đội bóng của HLV Đinh Thế Nam một sự khởi sắc hơn sau thất bại tại bán kết.

Niềm tin này càng có cơ sở với những chuyển động trước trận đấu hay sự tự tin từ HLV Đinh Thế Nam khi tung vào sân đội hình không phải mạnh nhất ở cuộc tái đấu với U19 Thái Lan, đối thủ được coi kém hơn sau lần gặp gỡ tại vòng bảng.

Thất bại trước U19 Malaysia ở bán kết, người hâm mộ mong U19 Việt Nam lột xác trong trận tranh hạng 3

2. Mong muốn đánh bại U19 Thái Lan rốt cuộc cũng thành hiện thực khi U19 Việt Nam vượt qua đối thủ để giành hạng 3, nhưng đây lại là một chiến thắng may mắn.

Có thể thấy U19 Việt Nam đã chơi kém hơn đối thủ rất nhiều trong trận tranh hạng 3 và phải rất may mắn các học trò của HLV Đinh Thế Nam mới không thua quá 1 bàn thắng trong suốt 90 phút giờ thi đấu chính thức.

U19 Thái Lan lột xác chơi hay hơn là một chuyện, nhưng điều quan trọng nhất vẫn nằm ở U19 Việt Nam vì chưa cho thấy sự thay đổi nào quá lớn từ tấn công lẫn phòng ngự.

Quá nhiều khoảng trống được tạo ra trước khung thành thủ thành Văn Bình, trong khi hàng công chơi thực sự bế tắc ở phần lớn thời gian thi đấu chính thức.

nhưng U19 Việt Nam cũng phải nhờ đến may mắn mới hạ được U19 Thái Lan để hoàn thành mục tiêu

Rất may, U19 Thái Lan bỏ lỡ quá nhiều cơ hội hay cột dọc từ chối bàn thắng… trong khi U19 Việt Nam chỉ có một pha tấn công tốt nhất kèm them pha dứt điểm đẳng cấp từ Quốc Việt là đủ kéo cả hai vào loạt đấu súng may rủi rồi chiến thắng.

3. Có lẽ đây là trận thắng mà người hâm mộ thực sự kém vui nhất mà bóng đá Việt Nam tạo ra trước Thái Lan không bởi nằm ở câu chuyện may-rủi.

Có chăng một chút tự hào, đáng mừng nằm ở việc các cầu thủ U19 Việt Nam thể hiện bản lĩnh khá vững vàng để một lần nữa lội ngược dòng gỡ hòa trước U19 Thái Lan, bất chấp chơi dưới “màu” so với đối thủ hay tự tin trên loạt đấu súng.

nhìn những gì diễn ra thực sự âu lo với U19 Việt Nam

Phần còn lại thực sự không có quá điều tự hào, vì ai cũng thấy những vấn đề được chỉ ra trước đó của U19 Việt Nam chưa được sửa chữa lẫn khoảng cách xa về năng lực giữa đội chính và dự bị.

Điều đáng mừng ấy thực sự là nhỏ nhoi khi nghĩ đến chặng đường phía trước của U19 Việt Nam với hàng loạt mục tiêu quan trọng, như vòng loại U20 châu Á 2023 chẳng hạn.

Dù vậy với sự trải nghiệm hay học hỏi được tại giải U19 Đông Nam Á, hy vọng U19 Việt Nam sẽ khác hơn để mang niềm vui thực thụ cho người hâm mộ sau những tiếng thở dài vừa qua.

Hightlights U19 Việt Nam 1-1 U19 Thái Lan (pen 5-3)- Nguồn FPT Play

Mai Anh