Cuối năm ngoái, trong quá trình chuẩn bị cho VCK U20 châu Á 2023, đội tuyển U20 Australia đạt phong độ tốt khi lần lượt thắng U20 Kuwait và U20 Ấn Độ với cùng tỷ số 4-1, vượt qua đối thủ mạnh U20 Iraq 1-0.

Adrian Segecic là thủ lĩnh trong lối chơi của Australia, trong vai trò tổ chức chiến thuật và tấn công. Tiền vệ 18 tuổi này đóng vai trò quan trọng khi đội quân của HLV kỳ cựu Trevor Morgan đá trận mở màn với U20 Việt Nam.

Segecic là thủ lĩnh U20 Australia

Du khách xuyên thế giới

Adrian Segecic được biết đến như viên ngọc của Sydney FC. Gã khổng lồ bóng đá Australia phát hiện ra tài năng của anh và đưa về học viện trẻ khi mới 12 tuổi.

Sinh ra ở Australia, nhưng Segecic có ông bà là người Croatia. Mang hai quốc tịch, ngay từ khi còn nhỏ cầu thủ này thường bay về châu Âu trong những dịp Giáng sinh và đón năm mới.

Những lần về Croatia là cơ hội để Segecic tập luyện với đội U16 nước này nhằm học hỏi thêm về kỹ năng chơi bóng lẫn chiến thuật.

"Tôi từng đến Croatia và tập luyện với họ", Segecic kể lại. "Thực sự là trải nghiệm tích cực khi ra khỏi Australia để tìm hiểu thế giới. Điều đó thực sự tốt. Bạn học từ các quốc gia khác nhau để làm những điều khác biệt".

Dịp cuối năm 2019, Segecic được thử việc ở đội trẻ Ajax, một trong những trung tâm đào tạo chất lượng nhất bóng đá thế giới.

Thời điểm ấy, đội một của "người khổng lồ trắng" thành Amsterdam được dẫn bởi Erik ten Hag - HLV trưởng MU hiện tại - với các ngôi sao trẻ Frenkie de Jong, Donny van de Beek và Matthijs de Ligt. Họ giành cú đúp danh hiệu VĐQG và Cúp QG Hà Lan, cũng như vào bán kết Champions League.

"Tôi ở đó 10 ngày", Segecic nhớ lại đầy tự hào khi anh mới 15 tuổi. "Tôi tập luyện và đá một trận với lứa 17 tuổi. Các cầu thủ ở đó đều là những người giỏi nhất thế giới. Xem cách họ sống và hít thở bóng đá, tập luyện cũng như ăn uống thật tuyệt".

Segecic từng tập luyện ở châu Âu

Segecic được giới đào tạo trẻ Australia gọi là lữ khách chu du khắp thế giới. Điều này giúp anh trưởng thành nhanh hơn về mọi mặt.

"Tôi nghĩ nó đã giúp ích về mặt tinh thần", viên ngọc của Sydney FC tâm sự. "Cố gắng thi đấu mà không có gia đình bên cạnh, đó là những gì bạn phải làm với tư cách một cầu thủ bóng đá, và tôi sớm chuẩn bị cho sự nghiệp chuyên nghiệp của mình".

Những chuyến đi mang tính chất "đầu tư" giúp Segecic trưởng thành vượt bậc, đóng vai trò dự bị thường xuyên ở Sydney FC. Anh có 15 lần ra sân (gồm cả giải khu vực), ghi 4 bàn và 3 kiến tạo mùa này.

"Messi xứ chuột túi"

Sớm ra nước ngoài, giao tiếp ngôn ngữ quốc tế, thử sức ở các học viện danh tiếng và thi đấu với các cầu thủ có thể hình vượt trội là điều còn rất xa lạ với bóng đá Việt Nam.

Không có cơ hội như Segecic, những tận đấu ở U20 châu Á 2023 thực sự quan trọng với các cầu thủ U20 Việt Nam để học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho hành trình chuyên nghiệp.

Dám đặt mục tiêu để phấn đấu như Segecic cũng là điều nên học hỏi: chinh phục FIFA U20 World Cup 2023 (4 vé ở khu vực châu Á, ngoại trừ chủ nhà Indonesia, sẽ được định đoạt ở giải này), đứng trong thành phần ĐTQG Australia dự World Cup 2026 và đến Ngoại hạng Anh.

Segecic đi bóng rất tốt

Tháng 12/2021, khi Sydney sớm dẫn trước chủ nhà Macarthur 3-0, Segecic được tung vào sân ở phút 76 và có màn ra mắt chuyên nghiệp. Chỉ 14 phút nhưng đủ để anh gây ấn tượng về kỹ thuật, ý tưởng chiến thuật cùng khả năng cầm bóng và đột phá.

Không lâu sau đó, những gì cầu thủ U20 Australia thể hiện giúp anh được so sánh với huyền thoại Lionel Messi, người vừa nhận giải The Best của FIFA.

Bên cạnh chiều cao khiêm tốn - khoảng 1,69 m - việc Segecic được ví như Messi còn cách anh di chuyển và cầm bóng bóng, dù hoạt động trung lộ hay bên cánh.

"Tôi có thể chơi ở nhiều vị trí", Segecic tự nhận xét tự tin. "Tôi luôn hoán đổi giữa cánh trái, cánh phải và tấn công trung lộ. Tôi luôn là một cầu thủ nhỏ bé bùng nổ, khéo léo, trưởng thành hơn rất nhiều trong vài năm qua và trở nên khỏe mạnh hơn rất nhiều. Tôi có những pha rê bóng rất tốt".

Segecic thần tượng Messi và Ronaldinho. Anh luôn xem video của họ để học hỏi.

"Tôi là người hâm mộ kết hợp giữa Messi và Ronaldinho. Ronaldinho tận hưởng bóng đá và có sự tinh tế, còn Leo là sự kết hợp tuyệt vời của mọi thứ".

Segecic có thừa niềm tin ở một cầu thủ 18 tuổi. Đây là bài toán U20 Việt Nam cần giải để tìm kết quả tối đa trong trận mở màn U20 châu Á.