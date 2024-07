Thực hiện Đề án 06 của Chính phủ, thời gian qua, lực lượng Công an trong toàn tỉnh đã chủ động đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), giữ bình yên cho nhân dân.

Công an xã Đông Xá, huyện Vân Đồn theo dõi tình hình an ninh trật tự qua

hệ thống camera giám sát trên địa bàn.

Đường tỉnh 334, đoạn qua xã Đông Xá, huyện Vân Đồn thường xuyên xảy ra tình trạng một số phương tiện giao thông xe ô tô, xe gắn máy dừng đỗ tại các vị trí đường giao nhau, vi phạm trật tự đô thị và ATGT, gây nguy hiểm cho người và các phương tiện khác khi tham gia giao thông.

Từ dữ liệu hệ thống camera an ninh chuyển về, Công an xã Đông Xá đã liên lạc, phối hợp với đội CSGT-TT, Công an huyện cơ động tới hiện trường nhắc nhở, xử lý các phương tiện vi phạm.

Thiếu tá Ngô Cô Tam, Trưởng Công an xã Đông Xá, chia sẻ: Ngoài hỗ trợ lực lượng chức năng theo dõi trực tuyến về tình hình đảm bảo giao thông, trật tự đô thị như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hệ thống camera còn có chức năng lưu trữ dữ liệu phục vụ công tác điều tra nếu như có các sự việc về mất ANTT xảy ra.

Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 160 mô hình camera an ninh với 9.729 camera an ninh có khả năng làm việc trong mọi điều kiện thời tiết được lắp đặt tại các tuyến đường, nút giao thông trọng điểm. Cùng với hệ thống camera an ninh của người dân đã hình thành mạng lưới camera an ninh phủ kín toàn địa bàn; góp phần quan trọng trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm cũng như các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Mô hình camera thông minh được lắp đặt tại phường Nam Khê, TP Uông Bí.

Xác định được tầm quan trọng việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ vào các mặt công tác bảo đảm ANTT. Cùng với việc duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống camera an ninh đã được lắp đặt, với vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT, lực lượng công an đang tập trung tham mưu, cấp ủy chính quyền cơ sở triển khai lắp đặt hệ thống camera thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo AI.

Đây là hệ thống camera có khả năng có thể đọc lại tất cả các biển số phương tiện, nhận biết khuôn mặt người dân khi đi qua “mắt thần”, chụp hình, ghi nhận và lưu trữ đám mây, cho phép người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm trích xuất mọi thông tin về phương tiện, con người trên máy tính hoặc thiết bị di động. Tính đến đầu tháng 7/2024, toàn tỉnh đã có 9 xã, phường lắp đặt camera AI với gần 200 mắt.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Nam Khê, TP Uông Bí, cho biết: Chúng tôi sẽ cập nhật tất cả hình ảnh những đối tượng hiện nay thuộc diện quản lý của lực lượng công an vào phần mềm, và việc ứng dụng camera AI này sẽ giúp nhận diện các đối tượng, góp phần tích cực trong công tác phòng chống tội phạm.

Thực hiện Đề án 06 về "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" của Chính phủ, trong thời gian qua công an các địa phương trong tỉnh cũng triển khai rộng rãi phần mềm lưu trú ASM được kết nối trực tiếp đến hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mang lại nhiều tiện ích.

Nếu như trước đây, các cơ sở hoạt động ngành nghề, kinh doanh dịch vụ lưu trú như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ phải đến trực tiếp cơ quan Công an để đăng ký lưu trú, thì từ khi cài đặt, sử dụng phần mềm ASM, chỉ cần vài thao tác đơn giản, các cơ sở này đã hoàn thành thủ tục đăng ký.

Với phương châm "Tiện lợi, an toàn, bảo mật" và hoạt động 24/24h với nhiều tiện ích, việc tiếp nhận thông tin khách lưu trú đã được tích hợp cùng chức năng quét mã QR trên thẻ CCCD giúp việc tiếp nhận được nhanh chóng, thuận tiện, tạo điều kiện cho các cơ sở lưu trú trong việc quản lý và thực hiện nghĩa vụ thông báo lưu trú trên môi trường điện tử trong cùng một ứng dụng duy nhất.

Thông qua phần mềm, lực lượng Công an cũng nắm tình hình, quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, phục vụ bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Ngoài ra, Bộ Công an đã triển khai việc tố giác tin báo về tội phạm qua ứng dụng VNeID, tạo điều kiện cho người dân, nâng cao hiệu quả giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, phát huy tối đa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hiện nay, chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội, mang lại nhiều tiện ích thiết thực trong đời sống.

Trên mặt trận đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, chuyển đổi số, nhất là ứng dụng các phần mềm, ứng dụng khai báo trực tuyến qua môi trường mạng đang ngày càng cho thấy là “công cụ” đắc lực giúp lực lượng chức năng chủ động, nhanh chóng nắm bắt tình hình, đấu tranh phòng ngừa với các loại tội phạm, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo Lê Nam (Báo Quảng Ninh)