Nền tảng thông minh dành cho nhà đầu tư bán chuyên

Trải qua 6 năm đồng hành trên thị trường đầu tư, Finhay nhận thấy nhóm các nhà đầu tư bán chuyên đang gia tăng nhanh chóng nhưng cũng dễ dàng mất niềm tin vào thị trường bởi họ không có sự hỗ trợ kịp thời về thông tin và kiến thức.

Những nhà đầu tư bán chuyên là những người có thu nhập từ công việc chính và đồng thời có mong muốn gia tăng tài sản qua việc đầu tư. Nhóm các nhà đầu tư bán chuyên gặp trở ngại lớn về thời gian khi họ không thể dành hàng giờ để theo dõi sự lên xuống của thị trường hay canh giá từng mã cổ phiếu.

Một trở ngại khác của nhóm nhà đầu tư bán chuyên đó là thiếu kiến thức đầu tư. Đa phần họ là những người có chuyên môn trong các lĩnh vực khác và tìm hiểu về đầu tư như một kênh để gia tăng thu nhập. Việc thiếu thời gian, kiến thức cùng với tâm lý dễ giao động khiến cho nhà đầu tư dễ dàng bị FOMO (hội chứng sợ bỏ lỡ), từ đó dẫn đến việc hiệu quả đầu tư không được như kỳ vọng.

Thấu hiểu tâm lý đó, nền tảng VNSC by Finhay được nghiên cứu và thiết kế hỗ trợ nhà đầu tư bán chuyên đầu tư qua hai yếu tố: đầu tư có kiến thức, phương pháp và tối ưu thời gian, nguồn lực với hỗ trợ từ công nghệ hiện đại.

Ngoài việc được cung cấp các sản phẩm và dịch vụ như giao dịch chứng khoán, chứng chỉ quỹ… theo quy định từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, người dùng của VNSC by Finhay sẽ được liên tục cập nhật các tiện ích và tính năng vượt trội phát triển dành riêng cho nhà đầu tư bán chuyên, giúp họ loại bỏ yếu tố tâm lý, có kiến thức và tự tin hơn trên hành trình đầu tư.

Đặt người dùng làm trọng tâm với nền tảng công nghệ mạnh mẽ

VNSC by Finhay tiếp tục tinh thần “user centric” - đặt người dùng làm trọng tâm từ Finhay, nền tảng cung cấp dịch vụ tài chính với ưu điểm: Không môi giới, đầu tư dễ dàng, tối ưu thời gian và nguồn lực thông qua các tính năng và công nghệ đột phá.

Tính năng nổi bật của nền tảng là Auto Invest - công cụ hỗ trợ đầu tư tự động. Auto Invest giúp nhà đầu tư chủ động thiết lập những chiến lược đầu tư như mua trung bình giá (DCA) một cách tự động, theo lịch trình cụ thể, không tốn thời gian theo dõi. Từ đó, công cụ giúp nhà đầu tư duy trì tính kỷ luật trong hoạt động đầu tư để đầu tư hiệu quả hơn.

Với Auto Invest, người dùng xây dựng danh mục đầu tư một cách chậm rãi nhưng ổn định, giảm bớt tác động của biến động thị trường, cũng như ngăn cản cảm xúc tác động tiêu cực tới các quyết định đầu tư, loại bỏ các hội chứng FUD (hội chứng sợ hãi, lưỡng lự và nghi ngờ) và FOMO, rất phù hợp với nhà đầu tư bán chuyên.

“VNSC by Finhay đặt việc hỗ trợ người dùng đầu tư hiệu quả là mục tiêu hàng đầu, do đó nền tảng sẽ giúp nhà đầu tư trang bị đầy đủ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao thông qua VNSC Academy - chương trình cung cấp kiến thức đầu tư bài bản, trực quan, chuyên sâu sẽ được ra mắt trong thời gian ngắn sắp tới. Các kiến thức sẽ liên tục được cập nhật với sự tham gia xây dựng của những chuyên gia hàng đầu thị trường”, đại diện VNSC by Finhay cho hay.

Ông Nghiêm Xuân Huy, Founder & CEO VNSC by Finhay

Ông Nghiêm Xuân Huy, Founder & CEO VNSC by Finhay cũng chia sẻ: "Finhay 6 năm trước đã đi tiên phong trong thị trường fintech cho đầu tư, giúp nhiều bạn trẻ hiểu về quản lý tài chính, tăng trưởng tài sản an toàn và chuyên nghiệp.

Sở hữu VNSC tạo điều kiện để Finhay phát triển sản phẩm đầu tư chứng khoán, mang tới cho các nhà đầu tư một nền tảng đầu tư thông minh, uy tín với độ tin cậy cao là VNSC by Finhay. Sứ mệnh của chúng tôi không thay đổi, lấy người dùng làm trọng tâm và dùng công nghệ giúp người dân Việt Nam, đặc biệt nhóm nhà đầu tư bán chuyên, tiếp cận với sản phẩm đầu tư một cách dễ dàng và bình đẳng, từ đó quản lý và gia tăng tài sản một cách tối ưu về nguồn lực và thời gian”.

Việc ra mắt nền tảng đầu tư thông minh VNSC by Finhay đánh dấu bước chuyển mình lớn của Finhay kể từ sau khi Công ty TNHH Dịch vụ và phân phối Finhay Việt Nam (doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Finhay Việt Nam sở hữu 100% vốn điều lệ) mua lại và sở hữu Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) vào năm 2022.

Tấn Tài