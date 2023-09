“Bước đệm” hữu ích cho tương lai

“Hội thảo các trường đại học 2023” là sự kiện hội tụ gần 140 đại diện các trường đại học trên toàn thế giới, trong đó có nhiều trường danh tiếng đến từ Anh, Mỹ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản... đến tham dự. Đây là cơ hội để các học sinh thuộc Trường BVIS Hà Nội, Trường Quốc tế Anh Hà Nội (BIS Hà Nội) và các trường quốc tế khác tại khu vực Hà Nội tiếp cận, lựa chọn đại học phù hợp trong tương lai. Các học sinh gặp gỡ đại diện trường để tìm hiểu về yêu cầu tuyển sinh và quy trình nộp hồ sơ.

Địa điểm diễn ra sự kiện “Hội thảo các trường đại học 2023”

Việc kết nối trực tiếp học sinh với các trường đại học trên toàn cầu giúp học sinh tiếp nhận nguồn thông tin chính xác và cần thiết mà không cần qua tư vấn từ các trung tâm du học. Để tham dự hội thảo, học sinh cũng cần tự nghiên cứu và đặt câu hỏi cho đại diện các trường đại học. Điều này góp phần giúp học sinh nâng cao tinh thần chủ động, tự mình xác định được điểm mạnh, mong ước của bản thân cho tương lai.

Quy mô chương trình tư vấn đại học lớn nhất từ trước đến nay của BVIS Hà Nội

Đây là năm đầu tiên BVIS Hà Nội và Trường Olympia kết hợp cùng ba trường quốc tế BIS Hà Nội, RGSV và UNIS Hà Nội tổ chức sự kiện “Hội thảo các trường đại học 2023” có quy mô lớn như năm nay. “Chúng tôi bắt đầu khởi động và chuẩn bị kỹ lưỡng cho chương trình từ giữa tháng 2. Các đại diện trường đại học trên khắp thế giới đều có mặt tại đây. Điều này tạo điều kiện tuyệt vời cho các bạn học sinh chủ động tìm hiểu về môi trường mong muốn theo học trong tương lai”, cô Colleen Usher - Tư vấn Tuyển sinh Đại Học tại trường BVIS Hà Nội chia sẻ.

Thiết kế lộ trình học vấn phù hợp

Hội trường “Hội thảo các trường đại học 2023” có sự tham gia đông đảo của học sinh từ lớp 10, 11, 12 và 13 thuộc các trường quốc tế nằm trong danh sách tham dự. Theo xu hướng giáo dục hiện nay, việc giúp học sinh tìm hiểu sớm các yêu cầu đầu vào, môi trường giảng dạy của các trường đại học là điều cần thiết. Với sự tư vấn nhiệt tình của đại diện các trường, học sinh tích cực trao đổi để tìm ra lộ trình phù hợp với bản thân. Một số trường đại học nhận được nhiều quan tâm như: New York University (Mỹ), University of Sydney (Australia), Imperial College London (Anh), The Australian National University (ANU) (Australia)...

Học sinh thể hiện sự thích thú, quan tâm đến hội thảo

Đỗ Phú Minh - Học sinh lớp 13 Trường BVIS Hà Nội chia sẻ: “Vào thời điểm lớp những năm cuối cấp, học sinh chúng em rất quan tâm đến việc lựa chọn ngành học, trường đại học. Đây là một trải nghiệm hữu ích giúp chúng em tìm ra được lộ trình học tập thích hợp cho tương lai”.

Tại BVIS Hà Nội, học sinh được giáo dục trong môi trường quốc tế song ngữ được công nhận bởi các tổ chức giáo dục quốc tế uy tín. Học sinh BVIS Hà Nội được đào tạo thông thạo cả tiếng Việt - tiếng Anh, đồng thời đạt các bằng cấp uy tín tại Anh và quốc tế, bao gồm IGCSE và A Level. Với tấm bằng cấp giá trị này, học sinh BVIS Hà Nội có thể nộp đơn dự tuyển vào các trường đại học hàng đầu trên giới và các trường đại học quốc tế tại Việt Nam, mở ra cơ hội học tập trong nước và du học.

Đại diện các trường đại học tư vấn và hướng dẫn hồ sơ chi tiết

Từ khi thành lập đến nay, BVIS Hà Nội luôn chú trọng đến việc giúp học sinh của trường định hướng tương lai. Ngoài “Hội thảo các trường đại học”, trường cũng có phòng ban, giáo viên phụ trách riêng nhằm tư vấn, giúp học sinh tìm ra trường đại học phù hợp nhất với năng lực và mong ước. Đây là một trong những điểm cộng lớn của BVIS Hà Nội được các phụ huynh đánh giá cao khi lựa chọn môi trường học tập cho con em ở độ tuổi trung học.

Học sinh quốc tế hiện nay có tương lai rộng mở và nhiều lựa chọn

Không chỉ dừng lại ở sự kiện “University Fair 2023 - Hội thảo các trường đại học 2023”, trường BVIS Hà Nội sẽ tiếp tục mời các đại diện đại học để đưa ra nhiều cơ hội hơn nữa cho các em học sinh cuối cấp đang theo học tại trường, đảm bảo rằng mỗi em sẽ chọn được con đường tương lai phù hợp với bản thân.

Tấn Tài