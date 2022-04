Uống một ly bia, tài xế bàng hoàng nhận biên bản phạt 17 triệu

Sáng 6/4, Đội Cảnh sát Giao thông (Công an quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết qua đợt ra quân đo nồng độ cồn, lực lượng đã kiểm tra 32 trường hợp, lập biên bản vi phạm với 2 trường hợp. Lực lượng cũng đã tạm giữ 1 ô tô, 1 mô tô vì lỗi vi phạm trên.

Trước đó, tối 5/4, Đội CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn lập chốt kiểm tra lưu động trên đường Chương Dương (phường Mỹ An). Đây là tuyến đường tập trung nhiều nhà hàng, quán nhậu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Công an quận Ngũ Hành Sơn ra quân kiểm tra nồng độ cồn tối 5/4

Khoảng 20h20, cảnh sát dừng xe máy, kiểm tra nồng độ cồn ông N.T.P (trú quận Hải Châu). Nhận được thông báo kết quả đo nồng độ cồn là 0.820 mg/l khí thở, ông P. gay gắt cho rằng mình mới chỉ “nhấp môi” vài ly, đồng thời móc điện thoại gọi “cứu viện” nhưng bất thành.

Không đạt được mục đích, ông P. cho rằng máy đo nồng độ cồn của lực lượng chức năng không đạt chất lượng và yêu cầu được thổi lại. Người này cố gắng nói chuyện để giảm nồng độ cồn. Đến lần thổi thứ 4, máy đo thông báo kết quả nồng độ cồn đạt 0.815 mg/l khí thở, giảm được 0.005 mg/l khí thở.

Lúc này, ông P. mới chấp nhận ký tên vào biên bản vi phạm. Với nồng độ gấp đôi mức kịch khung theo Nghị định 100 (0.4 mg/l khí thở), ông P. bị tước GPLX 2 năm, phạt tiền lên đến 8 triệu đồng.

Sau 4 lần đo nồng độ cồn ông P. mới ký vào biên bản vi phạm

Đến gần 22h cùng ngày, lực lượng tiếp tục dừng ô tô BKS 92A-282.xx do ông N.C (SN 1973, trú thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để kiểm tra. Kết quả thông báo nồng độ cồn của ông C. đạt 0.282 mg/l khí thở. Với vi phạm này, mức phạt của ông C. là 17 triệu.

Ký vào biên bản vi phạm, ông C. bàng hoàng cho biết “từ chối không được, chỉ uống đúng một ly bia rồi về ai ngờ bị phạt đến 17 triệu đồng”.

Thượng tá Đặng Ngọc Việt, Phó Trưởng Công an quận Ngũ Hành Sơn cho biết, ngoài kiểm tra nồng độ cồn, chất ma túy đối với tài xế, lực lượng còn ra quân kiểm tra xe quá khổ quá tải trên địa bàn. Đây là hoạt động nằm trong đợt cao điểm kiểm soát trật tự an toàn giao thông toàn TP Đà Nẵng…

Uống 1 ly bia, tài xế xe ô tô bị phạt hơn 17 triệu đồng

Đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng) cho biết, đợt này đơn vị tổ chức kiểm tra nồng độ cồn trên toàn địa bàn TP. Góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn có nguyên nhân trực tiếp từ vi phạm nồng độ cồn, ma túy.

Hồ Giáp