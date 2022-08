Uống cà phê miễn phí, trả bằng sách gửi vùng xa

"Coffee tour in the City" do tạp chí Coffeerary tổ chức là chương trình phi lợi nhuận để người dân thưởng thức cà phê miễn phí và chung tay góp sách gửi đến thanh thiếu niên vùng sâu, vùng xa.

Được sự ủng hộ của Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Ủy ban Nhân dân Quận 1 và Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, tạp chí Coffeerary tổ chức chương trình Coffee tour in the City ngay trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Theo đơn vị tổ chức, cách uống cà phê của người Việt, nhất là ở các thành phố lớn như TP.HCM, ngày càng tinh tế. Ngoài cách uống cà phê như thói quen, giới trẻ dần quan tâm đến cà phê đặc sản (specialty coffee) pha chế thủ công. Vì vậy, đơn vị mong muốn tạo điểm đến công cộng hằng tuần cho người yêu thích cà phê đặc sản ngay sân trước Bưu điện trung tâm Sài Gòn. Ê-kíp pha chế thủ công ngay trước bưu điện thành phố. Đây cũng là không gian mở gắn với các địa điểm lịch sử văn hóa, tín ngưỡng đặc trưng của người dân như: Đường sách TP.HCM, Nhà thờ Chính tòa Đức Bà Sài Gòn, Công trường Công xã Paris… giúp người dân trải nghiệm cà phê trong không gian di sản. Chương trình lần này, đơn vị tổ chức mang các dòng cà phê đặc sản với dư vị trái cây của 4 vùng Khe Sanh, Sơn La, Điện Biên và Cầu Đất. Cà phê đặc sản được pha chế bằng các phương pháp thủ công như pour over, siphon, moka pot, french press, cold drip và flair. Đơn vị mong muốn mọi người thưởng thức những loại cà phê ngon nhất, khuyến khích sự khám phá, trải nghiệm bằng những cảm nhận hồn nhiên, trong trẻo ở bất cứ độ tuổi nào. Bên cạnh các âm thanh cuộc sống quen thuộc, người dân và du khách uống cà phê còn được thưởng thức trình diễn hòa tấu. Người trẻ hào hứng uống cà phê. Người đến trải nghiệm cà phê miễn phí có thể gửi trả bằng sách cũ, góp phần vào dự án xây dựng Tủ sách cho tuổi trẻ của tạp chí Coffeerary. Theo đó, đơn vị sẽ mang những quyển sách được góp đến tay trẻ em, thanh thiếu niên vùng sâu vùng xa cuối năm nay. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thắm - đại diện đơn vị tổ chức - chia sẻ với VietNamNet: "Chúng tôi hiểu rằng chỉ có giáo dục, tri thức mới thúc đẩy sự phát triển xã hội. Việc quyên góp sách có ý nghĩa với người nhận lẫn người tặng. Trong đời, mỗi người chỉ có vài quyển sách "tủ" đọc đi đọc lại, số còn lại hầu như chỉ đọc một hoặc vài lần. Vì thế, chúng tôi mong nhận được những quyển sách bạn không quá cần sử dụng lại cho Tủ sách cho tuổi trẻ". Du khách nước ngoài cũng thích thú trải nghiệm. Với đặc trưng của hoạt động quyên tặng, bà Thắm cho rằng rất khó để lựa chọn đầu sách từ người gửi tặng nên chỉ kêu gọi họ chọn những sách về kiến thức, khoa học, kỹ năng sống, văn học… hướng đến những giá trị nhân văn trong hành trình học làm người. Đơn vị muốn thực hiện dự án Tủ sách cho tuổi trẻ như một hành trình dài hơi. Bởi, trẻ em, thanh thiếu niên là độ tuổi có thể dễ dung nạp kiến thức, thay đổi tư duy, có thời gian nhiều đọc sách và khám phá. Chương trình Coffee tour in the City diễn ra vào 8 giờ sáng Chủ nhật trong 4 tuần liên tiếp (31/7, 7/8, 14/8 và 21/8) tại sân trước Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Mỹ Loan