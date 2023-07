Uptime Tier là tiêu chuẩn đánh giá quốc tế về các tiêu chí như thiết kế, vận hành, xây dựng, quản lý và sự ổn định của một trung tâm dữ liệu (TTDL). Đây là thước đo được Uptime Institute (Mỹ) - tổ chức nghiên cứu chuyên nghiệp hàng đầu thế giới về Data Center ban hành.

Theo hệ thống đánh giá bởi Uptime Institute, Data Center (DC) được chia thành bốn cấp độ, từ Tier I đến Tier IV, mỗi cấp độ tương ứng với một mức độ tin cậy và khả năng hoạt động liên tục khác nhau. Các cấp độ Uptime Tier được xác định dựa trên sự đảm bảo tính sẵn sàng của hệ thống và khả năng chịu lỗi.

Bảng so sánh tóm tắt các cấp độ Trung tâm dữ liệu theo chuẩn Uptime Tier

Tier I (Basic Capacity): Tier I là mức độ cơ bản nhất trong hệ thống Uptime Tier. Trung tâm dữ liệu Tier I có hệ thống đơn giản, không có tính năng dự phòng

- Tất cả đường dẫn, thành phần tham gia vào cấp độ 1 hoàn toàn không có sự dự phòng và thường không có bộ lưu điện (UPS), chỉ sử dụng nguồn điện trực tiếp.

- Hạ tầng cơ bản có độ sẵn sàng thấp nhất là 99,671%.

- Thời gian ngừng hoạt động mỗi năm khoảng 28,8 giờ.

Tier II (Redundant Capacity Components): Tier II cung cấp tính sẵn sàng cao hơn so với Tier I. TTDL Tier II có tính năng dự phòng cho một số thành phần quan trọng.

- Được trang bị hệ thống dự phòng cho các thành phần chính như UPS và hệ thống làm mát.

- Hạ tầng có độ sẵn sàng 99,741%.

- Thời gian ngừng hoạt động mỗi năm khoảng 22,7 giờ.

Tier III (Concurrent Maintainability): Tier III là mức độ yêu cầu tính sẵn sàng và hoạt động liên tục cao. TTDL Tier III có khả năng chịu lỗi và cung cấp sự phục hồi ngay lập tức khi có sự cố. Đây là tiêu chuẩn cao nhất mà các nhà cung cấp dịch vụ DC ở Việt Nam hiện tại có thể đạt được.

- Được trang bị các thành phần dự phòng hoàn chỉnh cho mọi hệ thống, bao gồm UPS, hệ thống làm mát, mạng và các thiết bị quan trọng khác.

- Cung cấp khả năng dự phòng N + 1, cho phép DC có thể duy trì hoạt động an toàn trong ít nhất 72 giờ sau khi mất điện.

- Hạ tầng có độ sẵn sàng cao hơn hẳn Tier I và Tier II với 99,981%.

- Thời gian ngừng hoạt động mỗi năm chỉ khoảng 1,6 giờ.

Tier IV (Fault Tolerance): Tier IV là mức độ cao nhất trong Uptime Tier, cung cấp tính sẵn sàng và hoạt động liên tục tuyệt đối, có tính năng dự phòng toàn diện và khả năng chịu lỗi tối đa.

- Được trang bị các thành phần dự phòng hoàn chỉnh, tách biệt hoàn toàn và nguồn điện độc lập đảm bảo sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động của TTDL.

- Cơ sở hạ tầng dự phòng lên đến mức 2N + 1 cho phép TTDL có thể bị mất điện lên đến 96 giờ mà vẫn đảm bảo an toàn.

- Hạ tầng có độ sẵn sàng cao nhất 99,995%.

- Thời gian ngừng hoạt động mỗi năm chỉ tối đa 26,3 phút.

Hiện nay, chỉ có ba trung tâm dữ liệu tại Việt Nam đạt Uptime Tier III cho cả hai tiêu chuẩn về thiết kế và xây dựng DC gồm TCCF (Tier III Certification Constructed Facility) và TCDD (Tier III Certification Design Documents). Trong đó, DC Tân Thuận của CMC Telecom là TTDL đầu tiên được Uptime Institute công bố đạt cả 2 chứng chỉ này vào tháng 6/2022.

Theo CMC Telecom, đây là DC Việt Nam có số lượng bài kiểm tra đạt con số cao nhất của chứng chỉ với 116 bài, đạt đủ chuẩn cho việc kiểm tra chứng chỉ Uptime Tier IV. Với các bài kiểm tra thực tế và công bố của Uptime Institute, DC Tân Thuận có tiềm năng để trở thành trung tâm dữ liệu tiêu chuẩn Tier IV.

CMC Data Center Tân Thuận là DC sở hữu 2 chứng chỉ Tier III của Uptime

Bên cạnh đó, để đảm bảo an toàn thông tin và đáp ứng yêu cầu khắt khe từ các tổ chức, DN thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, DC Tân Thuận còn áp dụng các tiêu chuẩn khác như: Hệ thống quản lý chất lượng (ISO 9001), Hệ thống quản lý an toàn thông tin (ISO 27001, ISO 27017), Chứng chỉ bảo mật thanh toán (PCI DSS), Chứng chỉ bảo mật và phòng chống rủi ro TVRA (Threat, Vulnerability And Risk Assessment)…

Thúy Ngà