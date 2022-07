USD tiếp tục tăng mạnh, giá chợ đen vượt 24.300 đồng/USD

Ngày 15/7, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức: 23.225 đồng/USD, tăng 24 đồng so với phiên giao dịch trước. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ ở mức 22.550 đồng (mua vào) - 23.400 đồng (bán ra).

Tỷ giá USD/VND vào hôm nay (15/7) tại các ngân hàng thương mại cũng tăng mạnh.

Đầu giờ sáng 15/7, Ngân hàng Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 23.250 đồng (mua vào) - 23.560 đồng (bán ra), tăng 30 đồng/USD ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm hôm qua.

Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức giá 23.280 đồng (mua) - 23.560 đồng (bán), tăng 47 đồng/USD ở chiều mua vào và tăng 27 đồng/USD ở chiều bán.

Cùng thời điểm, BIDV giao dịch mua - bán USD ở mức 23.275 - 23.555 đồng/USD, tăng 25 đồng/USD ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với hôm qua.

USD tự do tiếp tục tăng mạnh. Ảnh: Hoàng Hà

Trong khi đó, trên thị trường tự do, mỗi USD hiện giao dịch quanh mức 24.280 (mua vào) và 24.310 đồng (bán ra). Có thể thấy, chỉ sau vài ngày, đồng USD trên thị trường tự do đã tăng giá khoảng 250 đồng/ USD.

Chênh lệch mua vào - bán ra của đồng USD trên thị trường tự do đã được thu hẹp, chỉ 30 đồng/USD, cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do hiện rất lớn. Nhu cầu gom USD những ngày qua liên tục tăng đã đẩy giá USD tự do lên mức cao kỷ lục.

So với tỷ giá ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa tới 1.030 đồng/USD ở chiều mua vào và 755 đồng/USD ở chiều bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán USD trong các ngân hàng đã giãn rộng lên khoảng 300 đồng/USD.

Trên thị trường thế giới, tỷ giá USD vào ngày hôm nay (15/7) tăng mạnh. Đầu giờ sáng nay (giờ Việt Nam), chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động của đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 108,64 điểm, tăng 0,62 điểm so với cùng giờ ngày hôm qua.

Các nhà phân tích cho biết, việc Mỹ công bố chỉ số lạm phát ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua đã giúp USD giữ mức giá cao. Lạm phát của hiện ở mức 9,1%, mức chưa từng có kể từ năm 1981. Việc này khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể sớm tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát.

Chỉ số US Dollar Index đã tăng 17% trong vòng một năm qua và đang ở vùng giá cao nhất trong vòng 20 năm. Trái ngược với USD, đồng Euro ngày càng mất giá, hiện đã xuống mức thấp hơn so với đồng USD.