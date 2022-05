USD chợ đen đắt kỷ lục, tiến sát 24.000 đồng/USD

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh. Ngày 11/5, một số điểm thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông báo thu mua đồng USD với giá 23.850 đồng/USD, còn bán ra ở mức 23.900 đồng/USD.

Như vậy, tỷ giá USD ngày 11/5 tiếp tục tăng mạnh 100 đồng ở chiều mua và 110 đồng chiều bán so với phiên liền trước. Chênh lệch mua vào - bán ra được thu hẹp, chỉ 50 đồng/USD, cho thấy nhu cầu USD trên thị trường tự do hiện rất lớn. So với tuần trước, giá USD trên thị trường tự do hiện tăng tới 100 đồng ở chiều mua và 150 đồng/USD ở chiều bán.

Trong khi đó, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết trong ngày 11/5 là 23.141 đồng/USD, giảm 2 đồng so với hôm qua. Với biên độ dao động +/-3%, tỷ giá các ngân hàng được phép giao dịch trong khoảng 22.447 - 23.835 đồng/USD.

Còn tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước, giá USD trong ngày 11/5 được giao dịch trong vùng giá 22.550 - 23.250 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá đồng bạc xanh ngày 11/5 được điều chỉnh tăng mạnh. Cụ thể, tại Ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD được giao dịch ở mức 22.890 - 23.200 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng tới 110 đồng ở cả hai chiều so với chốt phiên chiều qua.

Tương tự, Ngân hàng BIDV công bố tỷ giá USD vào ngày 11/5 mua vào - bán ra tại mức 22.950 - 23.230 VND/USD, tăng 140 đồng chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua.

Tại ngân hàng Eximbank, tỷ giá USD/VND chốt phiên giao dịch ngày 11/5 ở mức 22.950 - 23.170 VND/USD, tăng 120 đồng ở chiều mua và tăng 140 đồng ở chiều bán so với giá đóng cửa hôm qua.

Tỷ giá USD/VND chốt phiên giao dịch ngày 11/5 tại Agribank là 22.790 đồng/USD (mua vào) và 23.075 đồng/USD (bán ra).

Như vậy, so với tỷ giá ngân hàng, giá USD trên thị trường tự do đang chênh tối đa tới 1.060 đồng/USD ở chiều bán ra và 825 đồng/USD chiều mua vào.

Trên thị trường thế giới, đồng USD cũng được giao dịch ở mức cao. Chỉ số USD-Index đo sức mạnh đồng bạc xanh trong phiên giao dịch ngày 11/5 ở mức 103,92 điểm, tăng 0,23 điểm so với hôm qua.

Đồng USD đã đạt mức đỉnh mới trong vòng 20 năm qua vào phiên giao dịch đầu tuần này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng mạnh lãi suất cơ sở để kìm chế lạm phát.

Ngoài ra, xung đột giữa Nga và Ukraine, Trung Quốc phong tỏa ứng phó với dịch Covid-19, giá dầu tăng... cũng khiến đồng USD tăng giá.

Anh Tuấn