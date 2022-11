Ưu đãi đặc biệt cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số Agribank Digital

Từ 1/11/2022 - 30/4/2023, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng đăng ký thông tin sinh trắc học và đăng ký phát hành thẻ nội địa tại Agribank Digital.Tổng giá trị giải thưởng của chương trình lên tới 2 tỷ đồng.

Mô hình ngân hàng số hiện đại và tiện lợi

Mô hình Ngân hàng số trong lĩnh vực thẻ (Agribank Digital) là một mô hình chi nhánh ngân hàng thu nhỏ, phù hợp với nhiều địa bàn khác nhau, đặc biệt là địa bàn nông nghiệp, nông thôn mà Agribank đang phục vụ. Mọi giao dịch đều được tự động hóa với tốc độ xử lý nhanh chóng, độ chính xác cao, khách hàng có thể thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như tại quầy giao dịch.

Agribank Digital cung cấp các dịch vụ ngân hàng hiện đại như đăng ký thông tin khách hàng, thông tin sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay); đăng ký phát hành thẻ; mở tài khoản tiền gửi thanh toán; đăng ký dịch vụ Ngân hàng điện tử; đăng ký nhu cầu vay vốn; các giao dịch tài chính thực hiện bằng sinh trắc học như nộp tiền tài khoản, rút tiền, thanh toán hóa đơn, chuyển khoản, gửi tiết kiệm…

Là khách hàng quen thuộc của Agribank chi nhánh tỉnh Long An, cô Nguyễn Thị Triệu (Phường 4, TP. Tân An) bất ngờ trước những tính năng hiện đại cùng sự chính xác, tiện lợi, an toàn từ Agribank Digital: “Tôi thường xuyên quên thẻ nên khi cần giao dịch lại phải vào ngân hàng bốc số và chờ đợi, nay chỉ với việc nhận diện khuôn mặt và nhập mã PIN mà không cần mang thẻ, tôi đã có thể sử dụng đầy đủ các tiện ích như nộp, rút tiền, chuyển khoản… Tôi mong mô hình ngân hàng số tiếp tục được nhân rộng để nhiều người có thể sử dụng dịch vụ hiện đại này”.

Xu thế tất yếu trong kỷ nguyên công nghệ số

Agribank Digital được coi là “bước đi” nhanh và hợp thời trong kỷ nguyên công nghệ số ngành tài chính ngân hàng. Ngoài việc vẫn kế thừa các phương thức bảo mật được áp dụng cho khách hàng trên các dịch vụ trước đây như bảo mật đăng nhập, bảo mật giao dịch và đặc biệt là OTP thì nay với Agribank Digital, khách hàng có thể yên tâm với dịch vụ định danh nhận diện bằng công nghệ sinh trắc học, chỉ có chủ thẻ mới có quyền truy cập và sử dụng dịch vụ đã được đăng ký trước đó. Các công nghệ xác thực cùng OTP sẽ là các lớp bảo vệ gia tăng, tạo nên một “bức tường” bảo mật kiên cố đảm bảo sự an toàn cho khách hàng trong mỗi giao dịch.

Với làn sóng chuyển đổi số rầm rộ giữa các ngân hàng kéo theo sự dịch chuyển liên tục của khách hàng, hướng về các ngân hàng có dịch vụ tốt, mang lại nhiều trải nghiệm tiện ích, Agribank liên tục ra mắt và cải tiến nhiều sản phẩm số nhằm đơn giản hóa quy trình, nâng cao tiện ích cho khách hàng. Điều này cũng phù hợp với phương châm "lấy người dân, khách hàng là trung tâm", mong muốn nâng tầm trải nghiệm và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng; đồng thời hiện thực hóa chủ trương "Agribank tốt hơn mỗi ngày".

Năm nay Agribank triển khai mô hình này tại 17 chi nhánh với nhiều dịch vụ khách hàng cá nhân và có tiềm năng phát triển như Sơn La, Bắc Giang, Hải Phòng, Hải Dương, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Hà Nội, TP.HCM…

Khi đăng ký mở tài khoản và sử dụng dịch vụ thẻ của Agribank, khách hàng còn có cơ hội tham gia đồng thời nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn với hàng trăm giải thưởng giá trị của Agribank như: Chương trình tiết kiệm dự thưởng "Agribank - sức sống xanh" với giải thưởng đặc biệt lên tới 1 tỷ đồng dành cho các khách hàng gửi tiền tiết kiệm tại quầy của Agribank trong thời gian từ nay đến hết ngày 17/12/2022. Chương trình ưu đãi "Xài thẻ thả ga - nhận quà tài lộc (chương trình khuyến mại dành cho thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt) trong thời gian từ nay đến hết 15/11/2022 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 2,96 tỷ đồng. Hoàn 10% giá trị chi tiêu với thẻ tín dụng nội địa Lộc Việt khi tham gia chương trình ưu đãi “Vui chi tiêu - nhận nhiều tích lũy” từ nay đến hết ngày 28/2/2023.

Thông tin chi tiết về chương trình, khách hàng có thể tìm hiểu tại các điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc hoặc liên hệ hotline: 1900558818 - 02432053205.

Ngọc Minh