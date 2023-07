Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (10/7) đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc hai xe container va chạm rồi bốc cháy giữa giao lộ.

Đầu xe contianer cháy rụi sau va chạm - Ảnh: X.A

Thông tin ban đầu, vào khoảng 4h cùng ngày, xe container biển số tỉnh Tây Ninh lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng từ TP Thuận An đi TP Dĩ An. Khi đến ngã tư giao nhau với đường Nguyễn Du (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An), xe này xảy ra va chạm với xe container biển số TP.HCM đang lưu thông băng qua giao lộ.

Sau va chạm, thùng xe container trên rơ mooc đổ xuống đường, hai đầu xe dính chặt vào nhau rồi bốc cháy nghi ngút.

Hai tài xế lập tức nhảy ra khỏi cabin thoát thân, đồng thời dùng bình cứu hỏa mini để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ sau ít phút, lửa bốc lên bao trùm 2 đầu xe container.

Lực lượng PCCC của Khu công nghiệp VSIP đã đến hiện trường để khống chế đám cháy, tuy nhiên khi dập được lửa thì 2 đầu xe đã bị cháy rụi.