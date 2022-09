Va chạm xe container, ô tô buýt lật nghiêng, nhiều hành khách nhập viện

Khoảng 8h sáng nay (19/9), xe buýt BKS 38B-004.12 (chưa rõ danh tính tài xế) chở theo nhiều hành khách lưu thông trên quốc lộ 1A, theo hướng Nam - Bắc. Khi di chuyển qua ngã tư (giao giữa QL 1A và đường Nguyễn Thị Bích Châu) đoạn qua địa bàn phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị xe container (chưa rõ BKS và danh tính tài xế) lưu thông theo hướng đường Nguyễn Thị Bích Châu lên tuyến tránh QL 1A tông từ phía sau.

Chiếc xe container sau vụ tai nạn. Ảnh CTV

Cú tông mạnh khiến xe buýt lật nghiêng giữa đường, trên xe lúc này có khoảng 10 hành khách. Nhiều hành khách hoảng loạn, bị thương, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Nhận được tin báo, Đội CSGT phía Nam thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với lực lượng CSGT Công an thị xã Kỳ Anh, Công an phường Hưng Trí có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe buýt lật nghiêng trên quốc lộ. Ảnh CTV

Xe buýt hỏng hóc nặng sau vụ tai nạn. Ảnh CTV

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh thông tin: Hiện có 6 hành khách đang nhập viện theo dõi sau vụ tai nạn. Bước đầu xác định các hành khách bị thương nhẹ, đã ổn định tinh thần.

Tại hiện trường, xe buýt hỏng hóc nặng. Theo cán bộ Phòng CSGT, trong số những người nhập viện theo dõi, có một người bị gãy tay và một người bị thương ở vùng bụng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ.