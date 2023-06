Clip Lana Condor trong phim 'Ruby thủy quái tuổi teen':

Lana Condor, nữ diễn viên từng vô cùng thành công với loạt phim tuổi teen To All the Boys I've Loved Before (2018) sẽ trở lại màn ảnh trong bộ phim hoạt hình mới của hãng Dreamworks có tên Ruby thủy quái tuổi teen (Ruby Gillman Teenage Kraken) ra mắt toàn cầu ngày 30/6.

Lana Condor đảm nhận vai chính Ruby - một cô bé tuổi teen giấu mình trong thân phận thủy quái, một nàng công chúa dưới đại dương nhưng sống ẩn mình giữa thế giới loài người để tránh nguy hiểm.

Lana Condor trong phòng thu lồng tiếng cho phim 'Ruby thủy quái tuổi teen'.

Mới đây, Lana Condor đã tiếp xúc báo chí toàn cầu trước thềm phim ra mắt và trả lời phỏng vấn VietNamNet. Khi được hỏi về điểm thú vị của vai diễn này cũng như thông điệp mà bộ phim mong muốn gửi tới khán giả, Lana Condor chia sẻ đầy hào hứng.

"Trong Ruby Gillman, tôi vào vai một thủy quái tuổi teen cùng gia đình sống trên bờ với loài người bởi cô bé sẽ gặp nguy hiểm khi ở dưới đại dương. Phim kể về quá trình cô bé tìm hiểu năng lực đặc biệt của mình.

Tạo hình nhân vật Ruby Gillman do Lana Condor đảm nhiệm.

Cách đây vài tuần tôi được xem phim, thấy vô cùng thú vị vì trước đó chỉ làm việc trong phòng thu và chiếc mic. Ruby là nhân vật tôi rất mê. Thích từ cái cách cô bé trải qua khi đối mặt với việc biến thành thủy quái, chấp nhận sự thật về nguồn gốc và giải quyết các vấn đề ở trường học. Ruby đã học được rất nhiều trong quá trình trưởng thành và đưa ra lựa chọn tốt nhất.

Có lẽ tất cả bạn gái sẽ nhìn thấy hình ảnh của mình ở Ruby. Tôi cũng tìm thấy nhiều điểm chung với Ruby, nhớ lại lúc ở tuổi 16 luôn tò mò khám phá bản thân như vậy. Ruby biết rằng mình phải kiên cường để bảo vệ những người yêu quý. Cũng giống như cô bé, gia đình là tất cả và tôi sẵn sàng làm mọi điều vì họ.

Lana Condor chia sẻ ảnh chụp ở Nhà hát Lớn trong chuyến trở về Việt Nam gần đây.

Thông điệp mà bộ phim muốn chuyển tới khán giả là hãy dũng cảm, đừng sợ hãi việc làm bạn trở nên khác biệt vì đó là điều khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị", Lana Condor nói.

Khi được hỏi về kế hoạch về Việt Nam làm phim, Lana Condor cho hay, trong tương lai gần chưa có dự định này. Nữ diễn viên sinh năm 1997 mới trở lại Việt Nam cách đây vài tháng và đó là chuyến đi tuyệt vời. Cô luôn tìm kiếm lý do để được đi du lịch và nếu sắp xếp được thời gian thì mọi thứ đều có thể.

Lana Condor đổi đời sau khi được vợ chồng một nhà báo Mỹ nhận nuôi.

Lana Condor có tên tiếng Việt là Trần Đồng Lan. Cô sinh ngày 11/5/1997 tại Cần Thơ và được hai người Mỹ nhận nuôi vào tháng 10 cùng năm.

7 tuổi, khi cùng gia đình chuyển tới Washington, Lana Condor theo học lớp múa đầu tiên. 11 tuổi, lúc chuyển tới New York cùng cha mẹ, cô được học ballet cổ điển ở nhiều trường danh tiếng như: Joffrey School of Classical Ballet, Gelsey Kirkland Academy of Classical Ballet....

Tại New York, Lana Condor được bố mẹ khuyến khích học lớp diễn xuất vì họ nhìn thấy khả năng của con gái. Sau đó, cô tham gia các khóa học diễn xuất tại Professional Performing Arts School, New York Film Academy.

Lana Condor hiện là một trong những diễn viên gốc Việt thành công ở Hollywood.

Chuyển tới sống ở Los Angeles, California, cơ hội đến với Lana Condor nhiều hơn. Lúc đang theo học năm cuối trường Yale Summer Conservatory for Actors, cô trúng vai trong bom tấn X-Men: Apocalypse (2016), chính thức bước chân vào Hollywood. Tuy nhiên, tên tuổi của Lana Condor chỉ vụt sáng sau khi cô tham gia phim To All the Boys I've Loved Before (2018) và kế đến là Alita: Battle Angel (2019)...

Năm 2017, ở tuổi 20, Lana Condor thành lập một học bổng dành riêng cho các bé gái ở Cần Thơ - nơi cô sinh ra, nhằm hỗ trợ học phí cũng như chi phí sinh hoạt cho các em trong 4 năm học. Nữ diễn viên lập hẳn một chủ đề về Việt Nam trên Instagram hơn 10 triệu người theo dõi và chia sẻ nhiều hình ảnh và clip thực hiện trong các chuyến trở về quê hương,

Lana Condor trong phim 'All the Boys I've Loved Before'.

Nữ diễn viên luôn biết ơn cha mẹ người Mỹ của mình, những người giúp cô đổi đời. "Khi tôi ra ngoài ăn tối với bố, nhiều người nghĩ ông là đại diện của tôi. Tôi không bao giờ cảm thấy mình bị đặt sai chỗ hay sai gia đình. Tôi yêu gia đình và luôn cảm thấy biết ơn vì nhờ có họ mà tôi có mọi thứ như ngày hôm nay", Lana Condor tâm sự.

Ngoài người bố là nhà báo Mỹ, bạn trai là một trong hai người đàn ông quan trọng nhất với Lana Condor. Cặp đôi đã đính hôn tháng 1/2022 sau 6 năm yêu và đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Lana Condor gọi mình là người phụ nữ may mắn nhất.

Lana Condor và hôn phu Anthony De La Torre.