Trên trang cá nhân, hậu vệ Đoàn Văn Hậu thông báo mình và bạn gái Doãn Hải My vừa làm xong thủ tục đăng ký kết hôn. Cả hai sẽ tổ chức trong một ngày sớm nhất.

Chỉ sau ít phút đăng tải những hình ảnh trên trang cá nhân, Văn Hậu và Hải My nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cùng những lời chúc mừng từ gia đình, bạn bè.

Văn Hậu và Hải My đã đăng ký kết hôn

Cách đây hơn 1 tháng, Văn Hậu và Hải My đăng tải khoảnh khắc cầu hôn lãng mạn. Cầu thủ quê Thái Bình bày tỏ niềm hạnh phúc với dòng trạng thái "She said yes" (cô ấy đã đồng ý).

Văn Hậu - Hải My là cặp đôi "trai tài gái sắc". Cả hai có hơn 3 năm yêu nhau với rất nhiều kỷ niệm đẹp, luôn đồng hành cùng nhau trong những cột mốc quan trọng.

Doãn Hải My sinh năm 2001 tại Hà Nội, từng lọt vào top 10 và giành giải "Người đẹp tài năng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Cô là một trong những nàng WAGs được yêu thích nhất làng bóng đá trong nước vì sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào cùng học thức của mình.

Văn Hậu và Hải My rất đẹp đôi

Được biết, trong thời gian tới, Hải My tiếp tục học cao học để theo đuổi nghề luật sư. Trong khi đó Văn Hậu đang chữa trị chấn thương để sớm trở lại thi đấu trong màu áo CAHN và đội tuyển quốc gia.