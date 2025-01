Lễ hội Ánh sáng phương Đông - Oriental Fest 2025 tại Ocean City diễn ra từ 18/1 - 16/3, gồm nhiều chương trình, hoạt động đặc sắc: - Lễ khai mạc Lễ hội Đèn lồng Quốc tế 2025 & Lễ hội Xuân Ánh sáng phương Đông (18/1) - Lễ hội Đèn lồng Quốc tế 2025 và Hội chợ Giảng Võ phiên bản mới (18/1 - 16/3) - Hội chợ Xuân 2025 - Mang Tết về nhà & Happy Tết (18/1 - 26/1) - Hội chợ phiên Ocean Fair Market (19/12 - 19/2) - Lễ hội âm nhạc đường phố - Ocean Jam (2 - 2/3) - Sự kiện âm nhạc The Ocean Bloom (8/3) - Sweet Love Festival Lễ hội bánh ngọt ngào (14 - 16/22) - Fashion Show The Voyage Of Love (9/3) - Lễ hội Cổ trang phương Đông (7-9/3).