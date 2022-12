Vào Huế thực tế, nam sinh viên Học viện Báo chí bị sóng biển cuốn mất tích

Chiều tối 1/12, lãnh đạo đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An (thuộc Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết đang phối hợp với Hải đội 2 và chính quyền địa phương tìm kiếm 1 sinh viên bị sóng biển cuốn mất tích.

Lực lượng biên phòng phối hợp chính quyền địa phương tìm kiếm nam sinh viên

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 15h30 chiều nay, đoàn sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền gồm 46 người đi thực tế tại TP Huế.

Trong lúc đi dọc bờ biển Thuận An (đoạn qua tổ dân phố Hải Thành, phường Thuận An), một nhóm sinh viên xuống biển tắm. Em Hoàng Trung Hiếu (SN 2002, quê huyện Nghĩa Lộ, Yên Bái) không may bị sóng cuốn ra xa, mất tích.

Lực lượng chức năng họp bàn phương án, khoanh vùng tìm kiếm nạn nhân

Sau khi nhận tin báo, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An lập tức huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương đến hiện trường tham gia công tác ứng cứu.

Tuy nhiên, do trời mưa, sóng biển dâng cao nên đến 20h tối nay, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy tung tích nạn nhân.