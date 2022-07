Vây bắt 3 đối tượng nhiều lần ném chất nổ vào nhà dân

Ngày 2/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.