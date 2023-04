Ngày 6/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương vừa bắt giữ một đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Và Bá Tủa cùng tang vật. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên địa bàn, Công an huyện Tương Dương phát hiện đối tượng Và Bá Tủa (SN 1990, trú xã Tri Lễ, huyện Quế Phong) có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Đặc biệt, đối tượng Tủa luôn thủ sẵn dao bên mình.

Cơ quan công an đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lúc 11h ngày 3/4 tại khu vực rừng núi xã Hữu Khuông (huyện Tương Dương), ban chuyên án đã bắt giữ đối tượng Tủa về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Quá trình vây bắt, Tủa dùng dao chống trả quyết liệt nhưng lực lượng chức năng đã khống chế thành công đối tượng. Tang vật thu giữ 6.000 viên ma túy hồng phiến; 2/3 bánh heroin nặng 253 gam, 1 con dao và các tang vật khác.

Hai đối tượng Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh “ôm” 3kg ma túy. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trong một diễn biến khác, khoảng 23h30 ngày 3/4 tại đường vượt lũ DH.16 thuộc địa bàn xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường (huyện Nam Đàn), lực lượng công an Nghệ An đã bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Danh tính các đối tượng là Nguyễn Ngọc Tý (SN 1996) và Nguyễn Thế Anh (SN 1996), cùng trú tại thành phố Vinh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 túi xách bên trong có 3kg ma túy (ketamin), 2 xe máy, 1 điện thoại di động và 15 triệu đồng.

Hiện, các vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, mở rộng.