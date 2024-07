Trong chiều 12/7 diễn ra các cặp đấu ở bảng B và C, cụ thể gồm 4 trận: TP.HCM vs LPB HAGL, Tây Ninh vs Hà Nội (bảng B) và B.Bình Dương vs Phù Đổng, Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh (bảng C).

Thể Công (áo đỏ) dù chơi kiểm soát bóng nhiều hơn, tấn công nhiều hơn nhưng lại trắng tay trước Hà Tĩnh

Trận đấu được quan tâm hơn cả là Thể Công Viettel vs Hà Tĩnh. Được đánh giá cao hơn, U17 Thể Công là những người kiểm soát thế trận và liên tục mở những đường tấn công về phía khung thành của Hà Tĩnh.

Chấp nhận nhường thế trận cho đối thủ, cố gắng đảm bảo việc phòng ngự chắc chắn, nhưng Hà Tĩnh vẫn những pha phản công khiến Thể Công Viettel phải giật mình.

Trong khi đó, các pha phối hợp tổ chức tấn công của Thể Công Viettel tỏ ra bế tắc, không thể xuyên thủng hàng thủ đối phương.

Và tưởng hiệp 1 sẽ khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì bất ngờ xảy ra ở phút 45+5, với việc Hà Tĩnh có bàn phá vỡ thế quân bình sau khi Quang Khánh nhanh chân tận dụng sai lầm của hàng thủ Thể Công Viettel.

U17 HAGL (áo vàng) thắng to U17 TP.HCM

Bị dẫn bàn, Thể Công Viettel chủ động đẩy cao sức ép lên phần sân của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cũng như hiệp 1, các pha tấn công của đội bóng trẻ áo lính vẫn khá bế tắc, chưa có cơ hội làm khó khung thành của thủ môn Đức Mạnh. Kết quả, Thể Công Viettel đành chấp nhận thua Hà Tĩnh 0-1.

Trong khi đó, ở trận đấu diễn ra cùng giờ vào lúc 15h30, Hà Nội đã có chiến thắng 2-1 trước Tây Ninh, nhờ các pha lập công của Thế Đan (20’), Anh Kiệt (69).

Ở hai trận đấu còn lại, HAGL thắng to 3-0 U17 TP.HCM, được ghi bởi Quốc Sử (18’), Dương Trí (73’) và Minh Vũ (87’). Trong khi đó, Bình Dương để thua trắng Tây Ninh 4 bàn.

Kết quả cụ thể:

TP.HCM 0-3 LPB HAGL

Bình Dương 0-4 Phù Đổng

Tây Ninh 1-2 Hà Nội

Thể Công Viettel 0-1 Hà Tĩnh

Lịch thi đấu (ngày 13/7)

15h30 ​SLNA – PVF

15h30 Đồng Tháp – BRVT