Lượt đấu thứ 2 ở bảng B và C, chiều 14/7, chứng kiến khá nhiều bàn thắng được ghi – với tổng cộng 18 bàn.

Hà Tĩnh thắng đậm Bình Dương 4-2

Trận đấu có tỷ số đậm nhất là cuộc so tài giữa Hà Tĩnh vs Bình Dương (bảng C). Ngay hiệp 1, Hà Tĩnh cho thấy sự vượt trội hơn hẳn, dẫn trước 2 bàn.

Nhưng Bình Dương cho thấy sự nỗ lực, rút ngắn 1-2 vào cuối hiệp cũng như kịp quân bình 2-2 vào đầu hiệp 2.

Tuy nhiên, sau đó Hà Tĩnh lại có thêm 2 bàn nữa để thắng giòn chung cuộc 4-2, lấy chiếc vé đầu tiên bảng C, vào tứ kết U17 quốc gia 2024, sau 2 trận toàn thắng.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Hà Nội vs TP.HCM cũng chứng kiến một cơn mưa bàn thắng khác, trong đó là sự áp đảo của đội bóng trẻ thủ đô.

Phút 15, từ tình huống đá phạt góc, Đức Mạnh đã có cú dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Hà Nội. Việc phải nhận bàn thua trong lúc vẫn chưa tìm được cách xâm nhập vào khung thành đối phương khiến TP.HCM thêm chệch choạc. Và chỉ 4 phút sau, Hà Nội đã nhân đôi cách biệt, với pha đánh đầu của Anh Kiệt.

Niềm vui của các cầu thủ Hà Nội

Trong suốt hiệp 1, TP.HCM gần như chưa có cơ hội tiếp cận khung thành của thủ môn Thăng Long bên phía Hà Nội, khi những đường triển khai tấn công của họ rất bế tắc. Thậm chí phút 45, TP.HCM còn phải nhận bàn thua thứ 3 từ cú sút phạt tuyệt đẹp của Việt Long nâng tỷ số lên 3-0 cho Hà Nội.

Trong thế chẳng còn gì để mất, TP.HCM buộc phải dâng cao đội hình trong hiệp 2 hòng tìm bàn gỡ, nhưng vẫn gặp khó khăn trong các pha triển khai. Chưa kể, trời cũng không chiều lòng người, với cơn mưa lớn đổ xuống, khiến trận đấu phải tạm hoãn trong 15 phút mới có thể tiếp tục.

Những nỗ lực của TP.HCM chỉ được đền đáp bằng bàn danh dự ở phút 90+1, khi từ một tình huống tấn công nhanh, Trần Sơn đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 cho đội nhà.

Nhưng kết quả chung cuộc không dừng ở đó, bởi ở phút bù giờ 90+15, Nguyễn Lực ấn định chiến thắng 4-1 cho Hà Nội. Với trận thắng đậm này, Hà Nội có 2 điểm, dẫn đầu bảng B và cũng lấy vé sớm vào tứ kết.

Ở 2 trận đấu sớm trước đó, nếu HAGL chia điểm Tây Ninh với tỷ số hòa 1- 1 thì Thể Công Viettel có 3 điểm đầu tiên với chiến thắng 3-2 Phù Đổng.

Kết quả

LPB HAGL 1-1 Tây Ninh

Phù Đổng 2-3 Thể Công Viettet

Hà Nội 4-1 TP.HCM

Hà Tĩnh 4-2 B.Bình Dương

Lịch thi đấu (ngày 15/7)

15h30 BRVT – PVF

15h30 SLNA - Đồng Tháp