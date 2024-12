Từ chiều 26/12, hàng trăm CĐV đã xếp hàng trước cổng NTĐ tỉnh Phú Thọ. Tất cả đều xuyên đêm để "săn" tấm vé trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2024 tuyển Việt Nam đấu với Singapore.

Hàng trăm người xuyên đêm chờ giờ mua vé

Ghi nhận của PV VietNamNet, 6h sáng 27/12, hàng nghìn người đã đổ về khu vực bán vé. Trước giờ mở bán, Trung tâm quản lý, khai thác khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Phú Thọ đã phải tăng cường nhân lực, thiết lập thêm hàng rào di động.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh với 1 lối đi duy nhất từ cổng NTĐ đến khu vực bán vé. Không có tình trạng chen lấn, xô đẩy, xé rào gây mất an toàn, trật tự.

Đến 8h sáng, Ban tổ chức bắt đầu mở bán vé trực tiếp tại 1 cửa duy nhất nằm trong NTĐ. Hàng nghìn người chờ đợi, xếp hàng với mong muốn sở hữu được tấm vé trong tay. Theo quy định, mỗi CĐV chỉ được mua 2 vé. Mức giá vé xem đội tuyển Việt Nam đấu Singapore tại sân Việt Trì có 3 mệnh giá, gồm: 300.000, 500.000 và 600.000 đồng/vé.

Sau 3 tiếng mở bán, đến khoảng 11h, Ban tổ chức thông báo đã bán hết vé trận bán kết lượt về.

Một số hình ảnh về ngày mở bán vé tuyển Việt Nam tái đấu Singapore:

Người dân "ngủ" ngoài đường chờ đợi, nhằm săn tấm vé xem tuyển Việt Nam tái đấu Singapore. Ảnh: Đức Hoàng

Hàng nghìn người đổ về cổng nhà thi đấu tỉnh Phú Thọ vào sáng 27/12. Ảnh: Đức Hoàng

Ban tổ chức thiết lập hàng rào di động, đảm bảo an toàn cho người dân xếp hàng mua vé. Ảnh: Đức Hoàng

Trận đấu trên sân Việt Trì có 3 mệnh giá vé 600.000 đồng, 500.000 đồng và 300.000 đồng/vé. Mỗi người chỉ được mua tối đa 2 vé. Ảnh: Đức Hoàng

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự, mỗi lượt người chỉ đi theo 1 lối duy nhất. Ảnh: Đức Hoàng

Đúng 8h sáng, quầy bán vé bắt đầu mở bán. Ảnh: Đức Hoàng

Niềm vui của cổ động viên khi sớm sở hữu được cặp vé trên tay. Ảnh: Đức Hoàng