Đã hơn 100 năm, những bài học quý báu của sự kiện vĩ đại, "rung chuyển thế giới" của thế kỷ XX vẫn còn nguyên giá trị thời sự, trong đó đặc biệt là bài học chớp thời cơ và tinh thần cách mạng triệt để. Bài học này càng có ý nghĩa với Việt Nam hiện nay khi chúng ta đang chuẩn bị thế và lực để vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đêm 7/11/1917 (25/10 theo lịch Nga cũ), quân khởi nghĩa tấn công vào Cung điện Mùa Đông ở Petrograd, mở đầu cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: Tư liệu quốc tế TTXVN

Nhìn lại lịch sử cách đây 107 năm, vào năm 1917, nước Nga đã bộc lộ là một khâu yếu trong hệ thống đế quốc chủ nghĩa, bởi vậy, việc xúc tiến và chuẩn bị những điều kiện, tiền đề cần thiết để thực hiện cuộc cách mạng vô sản ở đất nước rộng lớn này là nhiệm vụ cấp thiết hơn bao giờ hết của những người cộng sản và giai cấp công nhân Nga. Tuy nhiên, để đi đến thắng lợi, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã phải trải qua nhiều khó khăn, trở ngại và đứng trước những nguy cơ tưởng chừng không thể vượt qua. Khi thời cơ cách mạng đến, V.I. Lenin đã nhanh chóng tổ chức phát động và lãnh đạo khởi nghĩa vũ trang trong toàn quốc để giành "toàn bộ chính quyền về tay Xô-viết".

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc chớp thời cơ khởi nghĩa và tinh thần cách mạng triệt để, lãnh tụ Lenin từng nói: "Vô luận bằng cách nào cũng không được để Kerenskii và bè lũ nắm chính quyền đến ngày 25, việc đó tuyệt đối phải quyết định ngay chiều hôm nay. Lịch sử sẽ không tha thứ những người cách mạng hôm nay có thể chiến thắng (và nhất định sẽ thắng lợi hôm nay) mà lại chậm trễ, vì đợi đến ngày mai, không khéo họ lại bị mất hết cả".

Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tính triệt để của cuộc cách mạng; việc xây dựng lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng, chớp đúng thời cơ và tình thế cách mạng… Những bài học quý báu này đến nay vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa thời đại.

Đối với Việt Nam, thực tế lịch sử đã chứng minh, mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam đều gắn liền với ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga, bởi sự kiện này như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Như ánh mặt trời rạng đông xua tan bóng tối, cuộc Cách mạng tháng Mười đã chiếu rọi ánh sáng mới vào lịch sử loài người" và "Chỉ có Cách mạng tháng Mười Nga là cuộc cách mạng triệt để nhất vì nó đem lại tự do bình đẳng hạnh phúc thật sự cho nhân dân lao động và còn giúp đỡ các dân tộc bị áp bức làm cách mạng để tự giải phóng".

Những bài học khởi nghĩa chọn thời cơ cách mạng và sự chỉ đạo nhạy bén, kiên quyết, quả cảm, dứt điểm và chắc thắng… đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vận dụng, sáng tạo để tạo nên những thắng lợi vĩ đại có ý nghĩa lịch sử to lớn như Cách mạng tháng Tám 1945 với sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam; Đại thắng mùa Xuân 1975 mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, thống nhất cho dân tộc; và nay là những thành quả to lớn của công cuộc Đổi mới gần 40 năm tạo nền tảng vững chắc đưa đất nước chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 31/10, trao đổi với các học viên cán bộ quy hoạch Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết: "Chúng ta xác định là từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để xác lập trật tự thế giới mới. 5 năm nữa trật tự này có thể được xác định thì đây cũng là thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, giai đoạn nước rút của cách mạng Việt Nam để đạt được mục tiêu 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề vững chắc để đạt các kế hoạch đề ra mục tiêu 100 năm thành lập nước vào năm 2045".

Với thời cơ chiến lược quan trọng như vậy, người đứng đầu Đảng ta lưu ý, "cần phải có kế hoạch dài hạn để đạt được mục tiêu đã đề ra. Bởi thế giới đang thay đổi liên tục, chuyển mình chậm là lạc hậu với thế giới". Hay nói cách khác, nếu không quyết liệt, không có tinh thần triệt để cách mạng, dứt điểm và chắc thắng thì thời cơ để đất nước ta "vươn mình", "sánh vai với các cường quốc năm châu" như ước nguyện của Bác Hồ lúc sinh thời sẽ không thành hiện thực và nước ta sẽ lạc hậu với thế giới.