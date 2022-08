VETC bị tố dán chồng gần 40.000 thẻ Etag lên thẻ ePass gây lãng phí 6,7 tỷ

Chiều 10/8, phản hồi thông tin dán chồng 40.000 thẻ ETC của ePass, phía VETC cho hay vẫn chưa nhận được văn bản nào của Tập đoàn Viettel về việc phối hợp xử lý hiện tượng “dán chồng thẻ”. Thực tế cho đến nay, chưa có định nghĩa và phân loại cụ thể của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về “lỗi dán chồng thẻ ETC” như báo chí đề cập. Lý giải rõ về lỗi dán nhiều (trên 1) thẻ vật lý cho cùng 1 xe, tháo gỡ thẻ ETC hợp lệ của nhà cung cấp dịch vụ này và thay thế bằng thẻ của nhà cung cấp khác, phía VETC cho biết không có chính sách dán thẻ, thay thế thẻ đối với xe đã dán thẻ ETC hợp lệ. Đơn vị này cho biết có trách nhiệm hướng dẫn đào tạo nhân viên, cộng tác viên, đại lý uỷ quyền tuân thủ, thực hiện nghiêm túc Quy trình dán thẻ và nghiệm thu hồ sơ dán thẻ, liên tục kiểm tra giám sát, biện pháp khắc phục các lỗi thẻ, điều chỉnh hành vi vi phạm (vô tình, cố tình). Thực tế phát sinh do lỗi cố tình của cộng tác viên, đại lý uỷ quyền, cá nhân nào thì tổ chức, cá nhân đó có trách nhiệm tháo gỡ, khắc phục vi phạm và chịu trách nhiệm trước pháp luật. VETC cũng kiến nghị Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ tiến hành thanh tra toàn diện và tuyên huỷ tất cả các tài khoản giao thông bị kích hoạt ảo vẫn còn đang lưu hành. Đồng thời ban hành quy định tiêu chuẩn thẻ ETC (chất lượng thẻ, vị trí dán trên xe, thông số kỹ thuật khác..) để các nhà cung cấp dịch vụ có cơ sở áp dụng và thực hiện đồng bộ.