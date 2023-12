Tối 18/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tư Nghĩa (tỉnh Quảng Ngãi) đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với ông Phan Thượng Mỹ (SN 1979, trú tổ dân phố 1, thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích. Theo cơ quan điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa em L.G.K. và con trai ông Mỹ, trưa ngày 8/12, ông Mỹ đi theo, nói chuyện với em K. từ Trường THCS thị trấn La Hà đến đoạn ngã tư đường Đá Sơn - Hưng Nguyên, thị trấn La Hà. Tại đây, ông Mỹ dừng xe, đánh em K. nhằm cảnh cáo không tiếp tục mâu thuẫn với con trai ông. Ngay giữa đường, ông Mỹ dùng đầu gối, cùi chỏ đánh liên tiếp vào đầu em K. rồi bỏ đi. Em K. sau đó gục xuống đường. Người dân đưa em K. đến bệnh viện. Toàn bộ sự việc được một camera an ninh ghi lại.