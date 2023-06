Mới đây, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức công bố thư khen, thưởng, trợ cấp đột xuất của lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho các lực lượng tham gia phá vụ án cướp tiệm vàng tối ngày 7/6 tại huyện Kim Thành.

Tại sự kiện này, Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đã dành nhiều thời gian để nói về vai trò đặc biệt của lực lượng công an xã.

"Tôi còn yêu nghề lắm”

Đại tá Bùi Quang Bình chia sẻ, khi nhận được thông tin về vụ cướp, ông rất sốt ruột nên đi bộ ra đường lớn đứng chờ Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự tới để cùng xuống hiện trường vụ án ngay trong đêm.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, trên đường đi, ông đã gọi điện báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và nhận được sự chỉ đạo kịp thời.

Theo ông Bình, sở dĩ công an có thể bắt gọn tên cướp chỉ sau 7 giờ gây án là do các lực lượng tổ chức tốt những biện pháp nghiệp vụ. Đây là một trong những vụ án điển hình trong triển khai biện pháp nghiệp vụ áp dụng vào thực tế Phương án 06 của Bộ Công an.

Đại tá Bùi Quang Bình trao khen thưởng cho lực lượng phá án. Ảnh: Thu Hằng

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương phân tích: “Qua điều tra vụ án đã phát huy rất hay, rất tốt vai trò của lực lượng công an xã. Họ bám địa bàn rất chắc, nắm người, nắm hộ rất sát.

Khi tôi đến hiện trường có hỏi công an xã thì các thông tin liên quan đến điều tra cơ bản đã tập hợp đầy đủ. Cùng với đó, phía các cán bộ Công an xã của huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cũng sẵn sàng tinh thần phối hợp rất trách nhiệm”.

Bước lên bục trao thư khen, thưởng cho các cá nhân, Đại tá Bùi Quang Bình ấn tượng với ông Hoàng Văn Tuyên, cán bộ Công an xã bán chuyên trách ở xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng), năm nay đã 61 tuổi.

Ông Hoàng Văn Tuyên là cán bộ Công an xã bán chuyên trách của xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng). Ảnh: Thu Hằng

“Sau khi nhận khen, bác ấy nói một câu rằng: “Tôi còn rất yêu nghề”. Tôi nghe mà lòng ngỡ ngàng, xúc động. Đây là một tấm gương điển hình, là câu chuyện về người Công an xã bán chuyên trách đầy trách nhiệm. Tôi cảm thấy rất xúc động, lòng lặng đi với nhiều cảm xúc khác nhau mà khó diễn tả thành lời”, Đại tá Bùi Quang Bình xúc động kể lại.

Sự nhiệt tình của ông Hoàng Văn Tuyên (61 tuổi), cán bộ Công an xã bán chuyên trách của xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) cũng khiến cho Đại tá Phạm Minh Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương nể phục.

“Ông Tuyên hay lắm! Khi trinh sát hình sự của tỉnh Hải Dương tới, hỏi về lai lịch 2 tên cướp, thân nhân, địa chỉ những nơi mà chúng hay lui tới, ông Tuyên nhanh gọn bảo "Lên xe tôi đèo đi”.

Bằng chiếc xe máy cũ, vị công an xã dù ở tuổi 61 đã chở theo người của chúng tôi và dẫn đường cho các trinh sát khác tổ chức bao vây ngôi nhà có 2 tên cướp đang say ngủ bên trong”, Đại tá Phạm Minh Hải nói.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương thẳng thắn nhìn nhận, lực lượng Công an xã bán chuyên trách hiện nay rất khó khăn, vất vả. Câu nói của ông Hoàng Văn Tuyên làm chúng ta phải suy nghĩ lại. Nhiều cán bộ chính quy lâu nay được hưởng trọn vẹn đãi ngộ của ngành nhưng ở đâu đó vẫn còn đòi hỏi, so bì mà sao lãng vai trò trọng trách do Nhà nước và Nhân dân giao phó.

"Trong bối cảnh hiện nay, chúng ta đang trình Quốc hội xem xét để xây dựng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thì công an xã chính quy, bán chuyên trách được xem là lực lượng nòng cốt. Chúng ta vẫn phải nhờ lực lượng này để tạo thành hàng rào vững vàng bảo vệ an ninh cơ sở", Đại tá Bùi Quang Bình khẳng định.

Phụ trách thôn này, giúp trinh sát bắt cướp ở thôn kia

Từ chia sẻ của Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, PV VietNamNet đã tìm về thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) để gặp cán bộ Công an xã bán chuyên trách Hoàng Văn Tuyên.

Gặp chúng tôi, ông Tuyên tỏ ra kiệm lời, chỉ nói ngắn gọn về 20 năm trọn vẹn khoác áo Công an xã với mong muốn bảo vệ bình an cho người dân.

Ông Tuyên cho biết: "Tôi nhận nhiệm vụ làm Công an xã từ năm 2003, khi chưa có lực lượng chính quy về xã như bây giờ. Nhiều lần vợ con khuyên tôi nghỉ vì tuổi cao, thu nhập thấp, vất vả.

Thế nhưng, tôi ở nhà không yên, đêm đang ngủ nghe tiếng la hét, tiếng nẹt pô xe máy là lại theo quán tính vùng dậy.

Tôi quyết gắn bó với công việc để mong góp sức nhỏ bé với lực lượng Công an xã chính quy ngăn chặn, dẹp bỏ các tệ nạn ở quê hương”.

Đêm xảy ra vụ cướp, ông Hoàng Văn Tuyên trực tại trụ sở Công an xã Đại Thắng. Ảnh: Thu Hằng

Trở lại thời điểm xảy ra vụ án cướp tiệm vàng, đêm đó ông Tuyên trực tại trụ sở Công an xã Đại Thắng. Đến rạng sáng 8/6, ông nhận được yêu cầu hỗ trợ Công an tỉnh Hải Dương truy bắt tội phạm.

Ông Tuyên kể lại: “Tôi dẫn các đồng chí ấy đi một vòng để nắm tình hình. Theo thông tin từ đồng đội, tôi dẫn họ sang thôn Để Xuyên, đến thẳng nhà mẹ đẻ của đối tượng Lương Văn Đạt”.

Tại ngôi nhà trên, lực lượng công an ập vào phát hiện 2 nghi phạm đang nằm ngủ. Nghe tiếng động, 2 nghi phạm vùng chạy, 1 đối tượng nhảy xuống bờ mương cạnh nhà thì bị lượng công an phục sẵn bắt giữ. Đối tượng còn lại chạy lên nóc nhảy sang mái nhà bên cạnh nhưng cũng không thoát.

Nói thêm về câu chuyện phối hợp hiệp đồng phá án, Trung tá Trần Đức Cảnh, Trưởng Công an xã Đại Thắng (Tiên Lãng, Hải Phòng) cho biết, khi có chỉ đạo, đơn vị đã huy động tối đa lực lượng để hỗ trợ và tham gia phá án.

Ngôi nhà nơi 2 tên cướp ngủ khi công an ập vào bắt giữ. Ảnh: Thu Hằng

Hai nghi phạm không thường trú ở xã Đại Thắng mà ở xã Tiên Cường và Tự Cường. Tuy nhiên, bằng việc nắm hộ, nắm người rất chắc nên Công an xã đã biết rất rõ người nhà nghi phạm Lương Văn Đạt ở thôn Để Xuyên, là nơi hắn hay dẫn bạn bè lui tới.

"Xã Đại Thắng có 5 thôn với 5 cán bộ Công an xã bán chuyên trách. Mỗi cán bộ được phân công phụ trách thôn mình sinh sống để nâng cao trách nhiệm. Ông Hoàng Văn Tuyên được phân công phụ trách thôn Trâm Khê. Vậy nhưng bằng tinh thần trách nhiệm cao, ông Tuyên vẫn nắm rõ tình hình thôn Để Xuyên, nên khi cần mới phối hợp tốt như vậy”, Trung tá Trần Đức Cảnh nhận định.