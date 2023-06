XEM CLIP:

Một tuần trôi qua, người dân tỉnh Hải Dương vẫn xôn xao về những hành vi táo tợn của 2 tên cướp tiệm vàng mang theo súng.

20h ngày 7/6, tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, hai đối tượng đột nhập tiệm vàng Đức Nam, đập tủ kính, cướp vàng và bắn trọng thương anh Nguyễn Đăng Ninh (SN 1977), là Trưởng Công an xã Tuấn Việt (Kim Thành).

Hai tên cướp bỏ chạy, không ngừng nổ súng về phía người truy đuổi. Manh động, liều lĩnh và có kế hoạch chi tiết, nhưng 2 tên cướp đã bị bắt giữ chỉ sau hơn 7 giờ gây án.

“Kết quả của sự phối hợp tuyệt vời”

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương chia sẻ, quá trình phá án thần tốc trong vụ cướp tiệm vàng là sự phối hợp “tuyệt đẹp, tuyệt hay” giữa các lực lượng trong ngành công an.

Đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương

“Đây là một trong những vụ án điển hình về câu chuyện triển khai, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ Phương án 06 của Bộ Công an vào thực tế. Là kết quả của sự phối hợp, đồng lòng giữa Công an huyện Kim Thành, Công an tỉnh và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ.

Hành trình phá án, nút mở cho việc truy bắt đối tượng, đó là sự đóng góp của của công an xã. Họ đã phát huy vai trò của mình. Công an xã đã bám địa bàn rất tốt, nắm đối tượng rất chắc. Các thông tin điều tra cơ bản được cung cấp đầy đủ, chuyên nghiệp… nhất là các đồng chí phía Công an Hải Phòng”, Đại tá Bình nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao thưởng cho các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh

Theo vị Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, hiện nay công tác đảm bảo an ninh cơ sở đang được đơn vị đặc biệt quan tâm. Nâng tầm phòng chống tội phạm, bảo vệ sự bình an cao nhất cho nhân dân là phải bắt đầu từ địa bàn. Lực lượng công an xã chính quy, bán chuyên trách đang là những mắt xích cốt lõi để cung cấp thông tin chính xác, cần thiết. Họ gần dân, sát dân, hiểu dân và nhận diện dấu hiệu của tội phạm, ngăn chặn tội phạm từ trong trứng nước.

Công an xã rất vất vả, chế độ chính sách chưa cao nhưng qua vụ việc bắt được tên cướp tiệm vàng ở Kim Thành có thể thấy, lực lượng này rất trách nhiệm và bản lĩnh.

Đại tá Bùi Quang Bình ghi nhận tinh thần đấu tranh, truy bắt tội phạm của lực lượng công an xã. Ảnh: Thu Hằng.

Phá án thần tốc

Ghi nhận của PV VietNamNet tại hiện trường xảy ra vụ nổ súng bắn gia chủ, cướp tiệm vàng đêm 7/6 tại xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành cho thấy tính khẩn trương, quyết liệt của lực lượng công an ở Hải Dương.

Dưới dự chỉ huy trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Phạm Minh Hải (Trưởng Phòng Hình sự Công an tỉnh) các tình tiết gây án dần được hé mở.

Bằng quyết tâm phải bắt được 2 đối tượng phạm tội về quy án trước khi trời sáng, hơn 100 chiến sỹ, trinh sát và lãnh đạo công an đã xuyên đêm làm nhiệm vụ. Các ngả đường đi Hải Phòng, Hà Nội và ra các quốc lộ đều được chốt chặt, ngăn tội phạm tẩu thoát. Hai tên cướp là Lương Văn Đạt (SN 1990) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989), cùng trú huyện Tiên Lãng đã bị bắt nhanh chóng.

Hai đối tượng nổ súng cướp tiệm vàng bị bắt sau hơn 7 giờ gây án. Ảnh: Công an cung cấp.

Ghi nhận sự mưu lược, nỗ lực phá án trong đêm của tổ công tác, Bộ Công an đã nhanh chóng có thư khen, thưởng đột xuất.

Vào chiều qua (14/6), Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố Thư khen của lãnh đạo Bộ Công an, trao thưởng, trợ cấp đột xuất của Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy bắt đối tượng.

Bộ trưởng Bộ Công an đã thưởng 160 triệu đồng cho các đơn vị nghiệp vụ tham gia phá án.

Dịp này, UBND tỉnh Hải Dương trích ngân sách 100 triệu hỗ trợ lực lượng phá án, tặng bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân, trong đó có 1 quần chúng nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương tặng giấy khen cho 4 tập thể, 23 cá nhân là cán bộ chiến sĩ công an, công an xã bán chuyên trách và quần chúng nhân dân.

Nhóm cướp manh động đã đập kính lấy vàng, nổ súng vào gia chủ. Ảnh: Thu Hằng.

Trung tá Nguyễn Đăng Ninh, Trưởng Công an xã Tuấn Việt, người bị bắn trọng thương được Bộ Công an, Công an tỉnh trợ cấp 10 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng khẳng định, việc nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng gây án là thành tích xuất sắc, thể hiện quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao, góp phần ổn định an ninh, trật tự, răn đe tội phạm và củng cố niềm tin của nhân dân với lực lượng Công an.

“Hơn 7 tiếng đồng hồ dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, quá trình truy xét, vây bắt đã đảm bảo tuyệt đối an toàn, thu giữ đầy đủ tang vật, phương tiện gây án. Qua đó, răn đe tội phạm, thể hiện được sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng”, ông Triệu Thế Hùng khẳng định.