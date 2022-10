Vì sao du lịch Bình Thuận cần lao động chuyên môn cao?

Bài toán chuyên môn người lao động

Theo báo cáo từ Cục Thống kê Bình Thuận, lượng khách quốc tế quý III/2022 dự ước đạt 29,6 ngàn lượt khách; tăng 1,94 lần so với quý II và tăng 22,5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 9 tháng năm 2022 lượt khách quốc tế ước đạt 54,3 ngàn lượt khách; tăng 2,6 so với cùng kỳ năm 2021.

Bước sang năm 2023, dự kiến khách du lịch tới Bình Thuận sẽ tăng gấp đôi, gấp ba so với năm nay. Kỳ vọng tăng trưởng đến từ việc Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh". Trước bối cảnh này, du lịch Bình Thuận “khát” nguồn nhân lực có chuyên môn cao nhằm phục vụ khách du lịch không chỉ trong nước mà còn cả quốc tế.

Nhiều sự kiện tầm cỡ quốc tế được tổ chức trong thời gian sắp tới, Bình Thuận thu hút lượng lớn du khách nước ngoài

Ông Bùi Thế Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận cho biết tỉ lệ lao động tỉnh đã qua đào tạo bồi dưỡng đạt khoảng 70% - 80%, cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách. Tuy nhiên, để phát triển trong tương lai và tổ chức Năm Du lịch quốc gia thì cần phối hợp để thu hút thêm nguồn nhân lực chuyên nghiệp, chất lượng cao.

Khi khách du lịch đổ về Phan Thiết, thành phố cần lượng lớn nguồn nhân lực lao động có chuyên môn để phục vụ trong các ngành nghề, dịch vụ du lịch và phụ trợ

Đồng quan điểm, TS. Đinh Kiệm, nguyên Trưởng Khoa Nhân lực - Đại học Lao động, xã hội cơ sở II TP.HCM nhấn mạnh: "Nhân lực quản lý thuộc doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài thường được đào tạo bài bản nhưng với nhân lực của doanh nghiệp tư nhân mà nhất là tại các huyện, có nơi đến 80% chưa qua đào tạo chuyên sâu về du lịch".

NovaWorld Phan Thiet hút nhân lực chuyên môn cao

Tháng 8 vừa qua, NovaGroup đã tổ chức đại hội tuyển dụng tại siêu thành phố biển - Du lịch - Sức khoẻ NovaWorld Phan Thiet. Đô thị du lịch này mang kỳ vọng tạo sức bật kích hoạt đưa thành phố Phan Thiết trở thành điểm đến hàng đầu khu vực về du lịch MICE và Wellness. Không chỉ chú trọng nâng cao chuyên môn, tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương, NovaWorld Phan Thiet còn được dự báo sẽ thu hút lượng lớn lao động chất lượng cao, chuyên gia từ các nơi đổ về khi đô thị kinh tế du lịch này đưa vào vận hành toàn phần.

Nhân viên dịch vụ tại công viên giải trí Circus Land - NovaWorld Phan Thiet

Theo bà Nguyễn Bạch Kim Vy, Phó Tổng Giám đốc vận hành NovaGroup, tập đoàn luôn xem nhân sự là một trong những tài sản quý giá do đó đã dành nhiều chế độ đãi ngộ ưu việt cho người lao động, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp.

“Chặng đường sắp tới, NovaGroup tự tin mang đến việc làm và thu nhập cho 240.000 lao động trực tiếp và 1,3 triệu lao động gián tiếp; không ngừng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Với lộ trình phát triển không giới hạn ở đa dạng ngành nghề, mỗi cán bộ nhân viên của NovaGroup còn chung tay hiện thực hóa sứ mệnh đưa tập đoàn trở thành điểm kết nối cộng đồng doanh nghiệp - tạo ra những sản phẩm vượt trội, mang đẳng cấp quốc tế; góp phần cùng địa phương thúc đẩy phát triển du lịch, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân”, bà Vy khẳng định.

Nhân lực lao động tại NovaWorld Phan Thiet cần có chuyên môn cao và kỹ năng chuyên nghiệp

Là một trong những nhân viên làm việc tại NovaWorld Phan Thiet từ những ngày đầu, chị Trần Thị Thuận Thiên - Chuyên viên cao cấp phục vụ tại cụm sân Golf PGA chia sẻ: “Nhân viên ở NovaWorld Phan Thiet được phát triển toàn diện thể lực và trí lực. Tại đây nhân sự được học kỹ năng dịch vụ khách hàng, cách quản lý, kỹ năng trao quyền, kỹ năng làm việc theo đội nhóm. Ngoài khóa học lý thuyết sẽ có những buổi trải nghiệm giữa các bộ phận với nhau để đào tạo chéo, nhân viên bộ phận này được học nghiệp vụ bộ phận kia, được trực tiếp làm việc, lắng nghe các anh chị lãnh đạo cấp cao chia sẻ cách làm việc là bước đệm để nhân viên phát triển nghiệp vụ, lấp đầy khoảng trống khuyết điểm”.

Chị Thuận Thiên trong một buổi trao đổi với nhà đầu tư của NovaWorld Phan Thiet về PGA Golf

Ngành du lịch nói chung và du lịch Bình Thuận nói riêng phát triển bền vững hay không phụ thuộc nhiều vào chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, bên cạnh việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động tại chỗ, chính sách thu hút nhân tài từ các nơi đổ về, đặc biệt là những người con Bình Thuận xa quê muốn quay về đóng góp cho sự phát triển của quê hương cũng sẽ góp phần đáng kể trong việc giải bài toán nguồn nhân lực.

Bình Thuận đang trên đà phục hồi nhanh chóng, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và là trụ cột kinh tế của tỉnh. Đặc biệt khi cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thông xe cuối năm 2022 và sân bay Phan Thiết đưa vào hoạt động năm 2023, Phan Thiết - Bình Thuận sẽ sớm trở thành cái tên bừng sáng trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.

Theo đại diện NovaGroup, dịch chuyển về những đô thị kinh tế du lịch quy mô như NovaWorld Phan Thiet để đón đầu cơ hội làm ăn kinh doanh, cơ hội việc làm, an cư bền vững sẽ là bước “đi tắt, đón đầu” của những nhà đầu tư sành sỏi và cộng đồng tinh nhạy.

Ngọc Minh