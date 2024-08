Sáng 5/8, Bộ Tài chính có phản hồi, giải đáp về vấn đề các cá nhân có thu nhập từ nhiều nguồn, bỗng bị cơ quan thuế gửi thông báo truy thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) nhiều năm, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng; trong đó gần một nửa là tiền phạt và chậm nộp.

Đáng chú ý, không ít người vì vô tình mà chưa kê khai khoản thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng nhưng đã bị tính tiền chậm nộp lên tới hàng chục triệu đồng.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ đã có quy định chi tiết về các trường hợp cá nhân cư trú ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho đơn vị làm việc.

Theo đó, cá nhân có một nguồn thu nhập từ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm quyết toán thuế TNCN.

Cá nhân có một nguồn thu nhập từ hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên và có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nếu cá nhân không có nhu cầu quyết toán thu nhập vãng lai này.

Nhiều người bỗng dưng nợ thuế thu nhập cá nhân. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Theo Bộ Tài chính, cá nhân không thuộc các trường hợp nêu trên thì phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế để xác định được nghĩa vụ thuế theo quyết toán. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán không đúng quy định, cơ quan thuế kiểm tra, xác minh, yêu cầu cá nhân thực hiện nghĩa vụ và truy thu thuế theo quy định.

Bộ Tài chính cho biết người nộp thuế có thể tra cứu các thông tin về thuế trên ứng dụng eTax Mobile.

Cụ thể, trên ứng dụng eTax Mobile đã có chức năng "Tra cứu thông tin quyết toán" để hỗ trợ cá nhân tra cứu một số thông tin về thu nhập của bản thân như: các nguồn thu nhập tại các tổ chức chi trả trong năm, số thuế TNCN đã khấu trừ, các khoản được giảm trừ...

"Những thông tin này được cơ quan thuế tổng hợp từ dữ liệu do các tổ chức trả thu nhập của cá nhân kê khai với cơ quan thuế và là cơ sở để cá nhân có thể nắm bắt thông tin, theo dõi nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN của bản thân", Bộ Tài chính cho hay.

Cùng với đó, hiện ngành thuế đã triển khai việc gửi thông báo về nghĩa vụ quyết toán thuế TNCN qua email và qua ứng dụng eTax Mobile trước thời hạn quyết toán thuế cho người nộp thuế là cá nhân có tài khoản thuế điện tử và có sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Đối với người nộp thuế là cá nhân có tiền thuế nợ sẽ được nhận thông báo nợ thuế qua email đã cung cấp cho cơ quan thuế, tài khoản thuế điện tử đã đăng ký.

Về vấn đề về chậm hoàn thuế TNCN, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết một số trường hợp chậm giải quyết hoàn thuế là do người nộp thuế nộp quyết toán sai cơ quan thuế; khai thiếu thu nhập chịu thuế; khai sai thời gian giảm trừ người phụ thuộc hoặc khai người phụ thuộc không đủ điều kiện giảm trừ; khai thiếu các khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ; khai thiếu các khoản bảo hiểm bắt buộc được trừ; khai sai số thuế TNCN đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm so với dữ liệu do cơ quan thuế tổng hợp hoặc cung cấp thiếu chứng từ khấu trừ thuế, nộp thuế TNCN...

Thời gian tới, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan thuế tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch tuyên truyền hỗ trợ bằng nhiều hình thức để hỗ trợ, giải đáp các vướng mắc cho người nộp thuế nắm bắt chính sách, thực hiện quyết toán đúng quy định.