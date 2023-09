Ngày đã thay đổi ngành du lịch hàng không mãi mãi

Công tác an ninh tại sân bay đã có nhiều thay đổi kể sau vụ tấn công khủng bố ở Mỹ vào ngày 11/9/2001. Trước đó, hành khách có thể qua cửa kiểm tra an ninh với một chiếc túi xách tay chứa đầy mọi thứ kể cả một con dao với lưỡi dài 10cm. Và đó chính là cách những kẻ tấn công vụ 11/9 mang vũ khí lên máy bay.

Sau ngày 11/9, quy trình sàng lọc an ninh trên khắp thế giới đã thay đổi chỉ sau một đêm. Ở Mỹ, các nhà thầu an ninh tư nhân được trả mức lương tối thiểu đã được đổi sang một chương trình liên bang với nhân viên an ninh được đào tạo bài bản. Bất cứ thứ gì được coi là vũ khí đều bị tịch thu.

Trên khắp thế giới, hành khách đột nhiên được yêu cầu cởi giày, thắt lưng và áo khoác ngoài, đồng thời lấy điện thoại, máy tính xách tay, chất lỏng và bất kỳ thứ gì khác có thể được sử dụng như một phần của thiết bị nổ tự chế.

Điều này đã kéo dài trong hơn hai thập kỷ qua. Cuối cùng, các phương pháp sàng lọc tiên tiến hơn đang dần được phát triển để xác định một cách hiệu quả các mối đe dọa. Ngày nay, một số quốc gia không yêu cầu bạn phải cởi giày khi đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Vậy tại sao bạn vẫn phải máy tính xách tay riêng ra ngoài ở quầy an ninh sân bay?

Câu chuyện về máy quét an ninh

Chiếc máy mà các loại túi, vali và thiết bị của hành khách đi qua là máy chụp X-quang.

Lý do chính khiến bạn phải bỏ máy tính xách tay ra khỏi túi là vì pin và các bộ phận cơ khí khác của nó quá dày và đặc khiến tia X không thể quét xuyên qua một cách hiệu quả, đặc biệt khi hệ thống máy quét đã cũ. Lý do này cũng đúng với dây nguồn và các thiết bị khác như máy tính bảng và máy ảnh.

Khi những vật dụng này để trong túi, các nhân viên an ninh không thể sử dụng hình ảnh được chiếu để xác định xem có nguy cơ hay không. Họ sẽ phải gắn cờ chiếc túi để kiểm tra thực tế, điều này sẽ làm mọi thứ chậm lại. Sẽ dễ dàng hơn nếu tất cả các thiết bị nguy hiểm được loại bỏ ngay từ đầu.

Một chiếc máy tính xách tay bên trong túi cũng có thể che chắn các vật dụng khác khỏi tầm nhìn. Quét máy tính riêng biệt sẽ cho phép nhân viên an ninh thấy các thành phần bên trong của nó trên màn hình. Trong một số trường hợp, bạn có thể được yêu cầu bật nó lên để chứng minh đó là một máy tính đang hoạt động thực sự.

Với công nghệ quét đa góc nhìn mới hơn, các nhân viên an ninh có thể xem chiếc túi từ nhiều góc độ để phân biệt xem có thứ gì đó đang được che đậy hay được làm để trông giống thứ khác hay không. Ví dụ, đã ghi nhận trường hợp gắn các bộ phận của súng với các vật dụng khác để vượt qua quá trình kiểm tra hành lý ký gửi.

Một số sân bay đã nâng cấp chức năng quét 3D cho phép hành khách đưa túi xách của mình qua cửa kiểm tra an ninh mà không cần phải lấy máy tính xách tay ra. Nếu hành khách không được yêu cầu lấy máy tính xách tay ra, có thể là do sân bay đó đang sử dụng một trong những hệ thống đắt tiền này.

Máy quét cơ thể

Cái khung cao mà mỗi hành khách đều phải bước qua trước khi vào khu vực chờ là một máy dò kim loại. Mục đích của nó là phát hiện bất kỳ vũ khí hoặc đồ vật bất hợp pháp nào khác có thể được giấu dưới quần áo của bạn. Máy dò kim loại ở sân bay sử dụng bức xạ không ion hóa, nghĩa là chúng không phát ra tia X.

Mặt khác, máy quét cơ thể lớn hơn là một loại máy chụp X-quang. Đây có thể là máy quét chủ động hoặc thụ động hoặc kết hợp cả hai.

Máy quét thụ động chỉ đơn giản là phát hiện bức xạ tự nhiên phát ra từ cơ thể và bất kỳ vật thể nào có thể bị che giấu. Máy quét hoạt động phát ra bức xạ năng lượng thấp để tạo ra bản quét cơ thể bạn, sau đó có thể được phân tích.

Loại máy bạn đi qua sẽ phụ thuộc vào việc bạn đang ở sân bay nào trên thế giới. Ví dụ, một loại máy quét cơ thể hoạt động phát ra tia X được gọi là “công nghệ tán xạ ngược” đã từng được sử dụng rộng rãi ở Mỹ nhưng không còn được sử dụng nữa. Nó cũng bị cấm ở Úc và Liên minh Châu Âu, nơi chỉ áp dụng công nghệ không ion hóa.

Một loại máy quét khác phát ra sóng milimet năng lượng thấp hơn, thay vì tia X, để chụp ảnh hành khách. Tần số sóng milimet được coi là bức xạ không ion hóa.

AI được ứng dụng trong các sân bay

Gần đây AI đang được ứng dụng nhiều hơn trong cuộc sống và các sân bay của chúng ta cũng không ngoại lệ. Những tiến bộ trong hệ thống AI sẽ thay đổi tương lai của an ninh sân bay.

Hiện tại, con người là chủ thể đánh giá, xác định các mối đe dọa tiềm ẩn trong hình ảnh được quét. Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu một AI tiên tiến được đào tạo để thực hiện việc này bằng cơ sở dữ liệu hình ảnh?

Một số sân bay đã sử dụng máy chụp cắt lớp vi tính (CT) tiên tiến để tạo ra hình ảnh 3D độ phân giải cao. Trong tương lai, công nghệ này có thể được AI tăng cường hơn nữa để phát hiện các mối đe dọa với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Về mặt giả thuyết, máy quét CT cũng có thể được sử dụng cho cả con người và hành lý của họ. Điều này có thể cho phép khách du lịch đi qua máy quét cơ thể trong khi mang theo túi xách của họ.

Tuy nhiên, cho đến lúc công nghệ này được áp dụng rộng rãi thì mọi hành khách vẫn nên cố gắng hết sức để đến sân bay đúng giờ.