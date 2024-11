Bỏ xét học bạ để công bằng cho thí sinh

Những năm qua, điểm chuẩn phương thức xét tuyển học bạ của Trường Đại học Sư phạm TPHCM rất cao. Để được làm giáo viên tương lai, thí sinh phải có học bạ giỏi và tổng điểm 3 môn xét tuyển trên 29, thậm chí có ngành lên đến 29,81. Vậy vì sao nhà trường bỏ phương thức này?

Trao đổi với PV VietNamNet, TS Huỳnh Trung Phong, Giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên và phát triển khởi nghiệp, cho hay trường bỏ xét tuyển học bạ để đảm bảo công bằng, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh và đảm bảo nâng cao chất lượng đầu vào, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động hiện đại. Trường không sử dụng phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT và chỉ giữ lại những điều kiện ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đáp ứng các yêu cầu theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT.

"Trong định hướng phương thức sử dụng kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt sẽ thành chủ đạo, nhà trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt là một kỳ thi độc lập. Dự kiến phương thức này bao gồm việc sử dụng 2 môn vào xét tuyển mỗi ngành, trong đó 1 môn chính được nhân hệ số 2 và 1 môn phụ không nhân hệ số, giúp đánh giá toàn diện năng lực học tập và sự phù hợp của thí sinh với yêu cầu của từng ngành học"- ông Phong nói.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo ông Phong, nhà trường sẽ điều chỉnh tổ hợp xét tuyển phù hợp theo các môn thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025. Trước mắt vẫn đảm bảo duy trì các tổ hợp xét tuyển của năm 2024 trong các phương thức có sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT phù hợp với các môn thi từ năm 2025. Đồng thời, trường sẽ điều chỉnh các tổ hợp không còn phù hợp như loại bỏ các tổ hợp có bài thi Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội, thêm mới các tổ hợp có môn Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Từ năm 2025, các phương thức xét tuyển và tỉ lệ chỉ tiêu sẽ là xét tuyển thẳng (PT1) theo quy chế của Bộ GD-ĐT khoảng 10% chỉ tiêu; Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển học sinh lớp chuyên (PT2) khoảng 10-20%; Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt (PT3): 40-50%. Dự kiến khoảng hơn 30 ngành sử dụng phương thức này. Xét tuyển dựa trên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 (PT4) khoảng 20-40% cho các ngành có PT3 hoặc 70-80% cho các ngành không có PT3.

Đối với phân hiệu Trường Đại học Sư phạm tại tỉnh Long An, dự kiến tuyển sinh 8 ngành đại học, bao gồm Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Sư phạm toán học, Sư phạm ngữ văn, Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm lịch sử - địa lý và 1 ngành cao đẳng là Giáo dục mầm non. Trong đó có 2 ngành mới so với năm 2024 là Giáo dục quốc phòng - an ninh, Sư phạm lịch sử - địa lý.

Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TPHCM tại tỉnh Gia Lai dự kiến tuyển sinh 3 ngành đại học là Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Sư phạm khoa học tự nhiên, và 1 ngành cao đẳng là Giáo dục mầm non.

Riêng ngành Giáo dục quốc phòng - an ninh sẽ tuyển sinh bằng thi năng khiếu. Nhà trường bổ sung kỳ thi năng khiếu dành riêng cho ngành này. Phương thức xét tuyển bao gồm 1 môn văn hóa (từ kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt hoặc kỳ thi tốt nghiệp THPT) và 2 môn thi năng khiếu. Điều này giúp đánh giá đúng năng lực của thí sinh và tạo điều kiện tuyển chọn những ứng viên có năng lực phù hợp.

"Ngoài ra, trường cũng bổ sung đối tượng ưu tiên xét tuyển. Theo đó, học sinh thuộc tất cả các lớp của các trường Trung học trực thuộc Trường Đại học Sư phạm TPHCM (trường Trung học thực hành) sẽ được bổ sung vào diện ưu tiên xét tuyển vào đại học"- ông Phong thông tin.