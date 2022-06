Video chiến dịch của ứng cử viên Thượng viện Mỹ bị chặn trên mạng xã hội

Facebook đã xóa một video tranh cử của ứng cử viên Thượng viện Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Missouri, Eric Greitens. Đoạn video truyền thông cho thấy vị ứng viên khua một khẩu súng săn và tuyên bố rằng anh ta đang săn RINO, một từ viết tắt của Republicans In Name Only.

Eric Greitens vung súng và tuyên bố rằng anh ta đang săn lùng RINO, một từ viết tắt của Republicans In Name Only

RINO là một thuật ngữ chế nhạo mà cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông sử dụng để gán cho các đảng viên Cộng hòa ôn hòa.

Trong đoạn video được đăng tải vào Thứ Hai, Greitens, một cựu thống đốc Missouri, người đã từ chức trong sự ô nhục vào năm 2018, được một đơn vị chiến thuật vũ trang vây quanh. Không dừng lại ở đó, vị ứng viên còn nói: “RINO nuôi tham nhũng và được định hình từ những kẻ hèn nhát” trong đoạn video.

Đội chiến thuật vũ trang sau đó đột nhập cửa trước và ném lựu đạn nổ vào bên trong. Greitens bước vào một phòng qua làn khói và nói, “Hãy tham gia phi hành đoàn MAGA. Nhận giấy phép săn RINO vô hạn cho đến khi chúng ta cứu được đất nước của mình ”.

Facebook cho biết video đã bị xóa do vi phạm chính sách về cấm bạo lực và kích động. Trong khi đó, Twitter đã chặn quyền chia sẻ video này.

“Khi tôi là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ, tôi sẽ chiến đấu chống lại những tên đầu sỏ công nghệ ghê tởm đang nhúng tay vào mọi cuộc vận động,” ứng viên Greitens bày tỏ thái độ trên Twitter.

Đoạn video truyền thông mang yếu tố bạo lực được đăng tải vào đúng thời điểm nước Mỹ vừa trải qua hàng loạt cuộc xả súng đẫm máu và các mối đe dọa đối với các quan chức chính phủ.

Các ứng cử viên khác trong cuộc đua vào Thượng viện cũng lên án video. Thượng nghị sĩ Dave Schatz của đảng Cộng hòa gọi đó là hành vi hoàn toàn vô trách nhiệm.

Thái Hoàng (theo Aljazeera)