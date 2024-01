Caroline Bologna, biên tập viên du lịch của HuffPost, cho biết: “Tôi có hai người bạn đã từng bị rệp cắn trong một khách sạn rất sang trọng ở New York. Không quan trọng khách sạn đẹp thế nào, nguy cơ bị rệp tấn công luôn tiềm ẩn".

Theo EPA, rệp luôn bị thu hút tới những nơi có “sự ấm áp, hơi máu người cũng như động vật và CO2”.

Một hướng dẫn do Bộ Y tế và Vệ sinh Tâm thần NYC cho biết những con rệp “có kích thước bằng hạt táo”, “đủ lớn để có thể dễ dàng nhìn thấy, nhưng thường ẩn nấp trong các vết nứt trên đồ nội thất, sàn nhà hoặc tường”.

Và chúng xuất hiện trong các phòng khách sạn bằng cách bám trên quần áo và trong vali của hành khách.

Rệp đã trở thành một "hiện tượng toàn cầu", thậm chí làm gián đoạn Tuần lễ thời trang Paris năm ngoái. Các quan chức Pháp đã cảnh báo về một đợt bùng phát “rộng rãi” ở không gian công cộng, coi đây là một “vấn nạn tiềm ẩn nhiều tai họa”.

Hiện tại, New York đứng thứ hai trong danh sách những thành phố bị rệp hoành hành trên toàn thế giới do công ty kiểm soát dịch hại Orkin đưa ra. Một nghiên cứu khác của Orkin cho thấy 8 trong số 10 khách sạn ở New York gặp vấn đề về rệp chỉ trong một năm.

May mắn thay, thật dễ dàng để tránh để sự cố làm hỏng chuyến đi của bạn đến "Thành phố Ánh sáng" hoặc bất cứ nơi nào, bằng cách hãy dành khoảng ba mươi giây để kiểm tra các vị trí khác nhau trong phòng khách sạn nơi rệp có thể ẩn nấp trước khi làm những việc khác.

“Rệp thích ga trải giường nên hãy lật một góc giường lên, nhìn vào đường may của đệm để kiểm tra xem. Nhìn vào đầu giường cũng như những chiếc ghế sofa. Nếu bạn không thấy gì thì có lẽ mọi thứ đều ổn”, Bologna chia sẻ.

Cô còn cho biết: “Những người thực sự thận trọng như những người bạn của tôi từng bị rệp cắn, còn đặt vali của họ vào bồn tắm chứ không phải trên thảm phòng".

Nếu bạn không may mắn tìm thấy những "vị khách không mời" trong phòng của mình, đừng vội báo với khách sạn. Bởi việc chờ khách sạn xử lý sẽ không hiệu quả bằng tự mình hành động.

“Nếu bạn quyết định không muốn rời khách sạn mà muốn đổi phòng, đừng chuyển sang phòng bên cạnh vì có thể cũng sẽ vẫn lặp lại vấn đề tương tự”, cô cảnh báo.

Theo NYP