Viếng đền Trương Định

Tác giả Trương Hòa Bình cùng Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa và đoàn cán bộ lão thành cách mạng đến thắp hương tại Khu lăng mộ Trương Định (thị xã Gò Công, Tiền Giang) (Ảnh: VOV).

Quảng Ngải quê hương làng Tư Cung

Địa linh nhân kiệt đất anh hùng

Gò Công phát tích trang nghĩa dũng

Sử xanh ghi tạc tấm lòng trung



Hào khí ngất trời gương Trương Định

Uy danh lừng lẫy khắp trời Nam

Triều đình cắt đất giao giặc Pháp

Phẫn nộ lê dân khóc quỷ thần



Nam kỳ lục tỉnh dân ứng nghĩa

Hào kiệt khắp nơi chí can trường

Chống đối triều đình sao hàng giặc

Suy tôn chủ soái lãnh binh Trương



Giặc Pháp dụ hàng thư Bô Na (*)

Triều đình ban lệnh giải binh ngay

Trung quân ái quốc dân vi quý

Sở nguyện lòng dân đã tỏ bày



Trung Thiên Tướng Quân cờ khởi nghĩa

Bình Tây Đại nguyên Soái dân tôn

Mấy trận nghĩa binh giành thắng lớn

Trương công tên tuổi nổi như cồn



Lực lượng nghĩa dân tràn khí phách

Nam kỳ tướng dũng ngút trời mây

Cần Giuộc công đồn Tây Dương trận

Hoả hồng Nhật Tảo đốt tàu Tây



Than ôi sự nghiệp đang lừng lẫy

Thân còn nặng nợ với nước non

Tây dương sức mạnh cơn tàn bạo

Quỷ kế bày mưu bắt vợ con



Đám Lá Tối Trời căn cứ địa

Đào hào đắp lũy chống Lang Sa

Quân giặc bất ngờ vây đánh úp

Trương Công tuẫn tiết khúc bi ca



“Ngọn cờ ứng nghĩa trời chưa bẻ

Quả ấn Bình Tây đất vội chôn

Nỡ khiến anh hùng rơi giọt luỵ

Lâm dâm ba chữ điếu linh hồn.”**



*Bô Na: Bonard tướng của Pháp

**Trích trong bài: “Điếu Trương Định" của Nguyễn Đình Chiểu



Trương Hòa Bình

Nguyên UVBCT, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ