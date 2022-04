Việt Anh mang nỗi đau đời thực lên phim

Tạo hình vai Việt của Việt Anh trong 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'. Ngoài đời anh cũng trải qua đổ vỡ hôn nhân và có con gái lớn.

- Lã Thanh Huyền nói rằng vai Việt của anh trong 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ' có nhiều điểm giống Việt Anh ngoài đời, thực tế có đúng như lời cô ấy nhận xét?

Điểm giống rõ rệt nhất là nhân vật này cũng đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân và có một cô con gái riêng còn lại mọi thứ khác rất nhiều. Nhưng có lẽ số phận, hoàn cảnh nhân vật khá tương đồng nên tôi tìm được sự đồng cảm giữa mình và nhân vật. Đó cũng là điều thuận lợi để khi thể hiện nhân vật có nhiều điểm mình không cần phải diễn nữa. Bởi đấy chính là cảm xúc của mình chứ không còn là của nhân vật hay những điều kịch bản quy định nữa. Thậm chí có những cái tôi còn gợi ý cho biên kịch và đạo diễn để đưa những chi tiết mới vào trong nhân vật. Có thể nói đây là một trong những vai diễn tâm đắc nhất và nặng nhất với Việt Anh từ trước đến giờ.

- Việt là vai diễn đo ni đóng giày cho Việt Anh?

Ở một góc độ nào đó thì đúng là như thế. Vì tôi đã chán với những hình ảnh tay chơi hay nhân vật mang cá tính mạnh. Tôi muốn làm một nhân vật có chiều sâu, có số phận. Với vai Việt trong Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ tôi đã được thỏa mãn mong muốn đó. Đó là một người chồng, người cha rất tình cảm nhưng anh ấy lúng túng với vai trò làm cha và lần thứ hai làm chồng. Có rất nhiều câu chuyện, tình huống, mâu thuẫn xung đột giữa hai vợ chồng, giữa con gái và mình, giữa mình và vợ cũ, nó xoay quanh rất nhiều mối quan hệ. Đây là một nhân vật tôi rất thích.

Việt Anh xúc động khi chia sẻ về vai diễn mới.

- Với một diễn viên chuyên nghiệp và dày dặn kinh nghiệm như Việt Anh thì nhân vật này có làm khó được anh?

Thực ra nhân vật này làm khó Việt Anh chứ. Cái khó ở đây đầu tiên là Việt là nhân vật nặng về nội tâm, cảm xúc. Thứ hai có nhiều màu sắc trong nhân vật đó, lúc hài hước, lúc khó tính nhưng lúc lại rất tình cảm. Đặc biệt có những trường đoạn là thử thách lớn với Việt Anh. Trong rất nhiều vai diễn và nhiều năm làm nghề với vai Việt này có những trường đoạn Việt Anh cảm thấy thực sự là thách thức.

Ví dụ ở phân đoạn Việt làm lành với con gái. Anh ấy vừa phải đàn hát, vừa tâm sự và đôi lúc không kìm được cảm xúc để con có thể hiểu được điều mình đang suy nghĩ, từ đó cởi mở với con gái để hai bố con hiểu nhau hơn. Đó là trường đoạn mà Việt Anh nghĩ rằng nặng nhất với mình từ trước đến giờ vì nó đòi hỏi nhiều thứ trong một, vừa đàn vừa hát, vừa đẩy cảm xúc ở mức cao nhất.

- Và anh cũng thấy hình ảnh của mình ngoài đời trong vai diễn đó?

Có chứ, chính vì thấy hình ảnh của mình ở ngoài đời nên đôi lúc khi diễn Việt Anh cảm nhận người trước mặt là con gái mình, tình huống này cũng là tình huống mình có thể phải đối diện khi con gái mình lớn. Thực ra giữa con gái trong phim này và con gái Việt Anh ngoài đời chênh nhau có vài tuổi thôi nên khá tương đồng. Tôi cũng nghĩ đến tình huống rằng đâu đó ở ngoài đời mình sẽ đối diện với con gái trong tình huống giống với trong phim thì sao.

Bởi trên phim là câu chuyện con gái lớn của Việt quay trở về trong khi anh đang có cuộc hôn nhân mới. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ vì nó hoàn toàn có thể xảy ra với Việt Anh. Do vậy vừa diễn tôi vừa nghĩ biết đâu một ngày mình cũng đối diện với tình huống như thế. Khi diễn cảnh đó gần như tôi không phải diễn nữa vì sự trăn trở của mình cũng gần như sự trăn trở của nhân vật.

Trích đoạn tâm đắc và cũng làm khó Việt Anh nhất



- Từng đóng với Lã Thanh Huyền 2 phim trước, và cũng là hai anh em thân thiết ngoài đời, lần này vào vai vợ chồng có khiến anh ngại ngùng khi diễn những cảnh tình cảm?

Thực ra tôi với Huyền quá hiểu nhau, không cần nói cũng hiểu nhau phải diễn gì. Có duy nhất một cái khó khi anh em quá thân nhau mà phải diễn cảnh tình cảm. Nhưng rất may nhân vật ở lứa tuổi này không phải yêu đương cuồng nhiệt như tuổi teen hay thanh niên trai trẻ mà lại là theo kiểu tình yêu đã có độ chững nhất định, không phải thể hiện quá nhiều cảnh yêu đương mặn nồng. Chính vì thế tôi cũng thấy đỡ áp lực. Chứ bây giờ mà bảo hai anh em đóng cảnh hôn nhau say đắm thì buồn cười lắm. Cũng may mắn vì vai diễn này đúng với hoàn cảnh, đúng với nhân vật và không phải thể hiện quá nhiều những cảm xúc kiểu như vậy. Thường chúng tôi diễn một đúp rồi xong luôn.

- Trong phim này còn có sự xuất hiện của Quỳnh Nga nữa, hai người có nhiều cảnh chung với nhau?

Việt Anh và Nga có đóng cùng nhau nhưng rất ít vì nhân vật của Nga lại là bạn thân của vợ mình. Thêm nữa trong phim này Nga có câu chuyện tình yêu với một phi công trẻ nên gần như chúng tôi không liên quan đến nhau.

Việt Anh và Lã Thanh Huyền đóng vai vợ chồng trong 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'.

- Đến giờ anh đã biết số phận của Việt trong phim mới này?

Phim đã đi được 3/4 chặng đường và vẫn chưa có kịch bản tập cuối nên chúng tôi đang vừa quay vừa chưa biết tương lai sẽ thế nào.

Lã Thanh Huyền: "Tôi hay nói với mọi người đây là bộ phim đo ni đóng giày cho anh Việt Anh. Có những phân cảnh đóng cùng với anh Việt Anh tôi thấy không phải là diễn nữa mà hoàn toàn là những gì Việt Anh đang rút ruột rút gan mình ra cho từng phân cảnh. Có những đoạn tất cả ê kíp trong đoàn đều phải khóc theo và ngay cả Huyền hôm đó không thể kìm được nước mắt dù mình may mắn chưa trải qua những vấp váp trong hôn nhân nhưng vẫn cảm nhận được nỗi đau của những người tan vỡ, như anh Việt Anh nói: "Lấy vợ đến lần thứ hai mà còn nát bét ra" thì biết còn đau hơn rất nhiều so với người bình thường".

