Việt Hương bức xúc trước thông tin bị công an bắt và điều tra

Ngày 21/8, Việt Hương bị tung tin kinh doanh mỹ phẩm không gõ nguồn gốc nên bị công an bắt. Các tiêu đề bài viết như "Mỹ phẩm của nghệ sĩ Việt Hương sản xuất không rõ nguồn gốc, bị phạt và hàng loạt nghi vấn cần làm rõ", "Công an TP.HCM vào cuộc kiểm tra kho mỹ phẩm của nghệ sĩ Việt Hương",... được lan truyền trên Facebook và YouTube. Hình ảnh Việt Hương bị 2 cảnh sát áp giải, sau đó lên đồn công an làm việc nhanh chóng gây chú ý.

Hình ảnh đóng phim của Việt Hương bị một số trang mạng cắt ghép.

Trao đổi với VietNamNet, Việt Hương nói bức xúc vì bị một số trang mạng giả mạo hình ảnh, gán ghép thông tin sai sự thật. Nữ nghệ sĩ cho biết những hình ảnh trên xuất phát từ một cảnh mình đóng trong phim truyền hình Hai người cha từ năm 2013.

"Từ đầu tháng tôi đi quay phim suốt nên ít sử dụng mạng xã hội. Cho đến khi được một người bạn gửi thông tin tôi đọc mới "tá hỏa". Việc làm này xúc phạm nặng nề đến danh dự, uy tín của mình nên tôi quyết phải lên tiếng", nữ nghệ sĩ nói.

Việt Hương đã nhờ luật sư tập hợp bằng chứng, nộp đơn lên cơ quan chức năng. Phía an ninh mạng cũng thụ lý hồ sơ và thông tin sẽ vào cuộc xử lý theo đúng quy trình.

Việt Hương vướng nhiều tin đồn trong sự nghiệp.

Theo nữ nghệ sĩ, 27 năm hoạt động chị đối diện với không ít tin đồn vô căn cứ. Nhiều bạn bè, người thân Việt Hương bức xúc còn chị nhẫn nhịn cho qua. "Tôi im không phải sợ mà nghĩ rằng những gì bịa đặt, sai trái theo thời gian mọi người sẽ hiểu. Nhưng đến lúc này mọi thứ quá sức chịu đựng. Tôi buộc phải làm tới cùng để danh dự mình không bị xâm hại", Việt Hương nói. Trong khi đó, nhạc sĩ Hoài Phương - ông xã Việt Hương - cho biết ủng hộ vợ nhờ pháp luật giải quyết và khởi kiện nếu cần thiết.