Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi được tách ra từ huyện Bình Sơn vào năm 1993. Đến cuối năm 2019, huyện Lý Sơn có 3 xã gồm An Vĩnh, An Hải và An Bình.

Tháng 3/2020, huyện Lý Sơn giải thể các đơn vị hành chính 3 xã. Đây cũng là huyện duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi không có cấp xã.

Lý Sơn có diện tích khoảng 10,39km2, dân số trên 22.000 người. Với hơn 2.000 người mỗi km2, đây là huyện đảo có mật độ dân số cao nhất trong 12 huyện đảo của Việt Nam.