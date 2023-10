Diễn tập an toàn thông tin mạng quốc tế ACID là diễn tập thường niên của 10 trung tâm ứng cứu khẩn cấp quốc gia khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và 5 quốc gia đối thoại gồm Úc, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc nhằm mục đích phối hợp trong hoạt động ứng cứu, năng lực xử lý sự cố an toàn thông tin.

Để tiếp tục tăng cường sự sẵn sàng và chủ động ứng cứu sự cố an toàn thông tin của các quốc gia trong khu vực, dưới sự chỉ trì điều phối của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT sẽ triển khai cho các thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; các đơn vị CNTT của các bộ, ban, ngành, các cơ quan trung ương, các tỉnh, thành phố trên toàn quốc tham gia chương trình Diễn tập quốc tế ACID năm 2023.

Năm 2023 sẽ là năm thứ 18 diễn tập an toàn thông tin mạng quốc tế ACID được tổ chức. (Ảnh diễn tập quốc tế ACID 2022)

Năm 2023 là năm thứ 18 liên tiếp các quốc gia trong khu vực ASEAN tổ chức diễn tập không gian mạng từ xa, có mở rộng cho các trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia đến từ các nước đối thoại như Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Trung Quốc và Ấn Độ. Trong 2 năm 2021 và 2022, diễn tập quốc tế ACID lần lượt có các chủ đề “Ứng phó tấn công chuỗi cung ứng nhắm vào các tổ chức doanh nghiệp” và “Ứng phó tấn công gián đoạn mạng từ khai thác lỗ hổng bảo mật”.

Với chủ đề "Ứng phó với tấn công mạng đa hướng gia tăng từ tin tặc cực đoan", chương trình diễn tập an toàn thông tin mạng quốc tế ACID năm nay diễn ra trong 2 ngày 18, 19/10, hướng tới mục tiêu đánh giá năng lực của các cơ quan, tổ chức trong việc xử lý các sự cố mạng nghiêm trọng và tính khả thi của quy trình xử lý sự cố nội bộ.

Đồng thời, chương trình diễn tập cũng hướng tới nâng cao nhận thức về tác động an toàn thông tin của quốc gia liên quan đến sự cố mạng nghiêm trọng; nâng cao kinh nghiệm xử lý sự cố mạng; xác định các điểm yếu và cải thiện các quy trình phản hồi, liên lạc và phối hợp về an toàn thông tin mạng.

Đại diện Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cho biết, tham gia diễn tập an toàn thông tin mạng quốc tế ACID lần này, Trung tâm sẽ triển khai diễn tập trong nước cho các đơn vị thành viên mạng lưới theo hình thức trực tiếp tại Hà Nội, kết hợp kết nối trực tuyến cho các đơn vị không tham dự trực tiếp từ 9h đến 16h30 ngày 18/10. Diễn tập trong nước sẽ tổ chức chậm hơn quốc tế 30 phút để có đáp án cho những yêu cầu hoặc câu hỏi gửi các đội, phục vụ việc cho điểm các câu trả lời của các đội trên hệ thống CTF.

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam cũng thông tin thêm, sự kiện năm nay nằm trong chuỗi các sự kiện diễn tập quốc gia hằng năm nhằm nâng cao kỹ năng và là hình thức đào tạo thực tế nhất cho cán bộ quản lý và cán bộ kỹ thuật về xử lý các vấn đề an toàn thông tin.

Năm nay, Ban tổ chức diễn tập cũng khuyến khích mỗi đơn vị cử 1 đội tham gia để có nhiều cán bộ kỹ thuật được tham gia cọ xát hơn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng thực hiện thống kê và thông tin kết quả tham gia của từng đội, hướng đến đánh giá được năng lực các đội và các cán bộ kỹ thuật tham gia nhằm có các biện pháp bổ sung kỹ năng phù hợp.