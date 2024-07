Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 7, Việt Nam đón 1,15 triệu lượt khách quốc tế, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2024, khách quốc tế đến nước ta đạt gần 10 triệu lượt người, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước và tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2019 - năm chưa xảy ra dịch Covid-19.

Trong đó, ngành du lịch ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về lượng khách đến từ châu Âu, với mức tăng 47,3%, các thị trường khác cũng có mức tăng cao như châu Á với 57,1% (chủ yếu là do lượng khách Trung Quốc tăng), châu Úc 27,3% và châu Mỹ tăng 9,7%...

Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn là hai thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam, tuy về số lượng khách đến tháng 7 có giảm so với tháng 6 (tương ứng lần lượt là 310.000 và 249.200 lượt khách), nhưng tính bảy tháng đầu năm nay khách Trung Quốc vẫn tăng 190%, khách Hàn Quốc tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách du lịch từ châu Âu đến Việt Nam tăng cao. Ảnh: Hoàng Hà

Trong danh sách top đầu các thị trường có lượng khách quốc tế lớn đến Việt Nam trong tháng 7 còn có Đài Loan (Trung Quốc) với 101.465 lượt, Hoa Kỳ 62.900 lượt, Nhật Bản 44.569 lượt, Australia 37.853 lượt,...

Đặc biệt, lượng khách đến từ châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ, với tổng lượt khách trong tháng 7 là hơn 103.000 lượt, tăng 9,4% so với tháng trước.

Trong đó, khách Nga tăng 75,7%, Italia 61%, khách Pháp tăng 33,4%, Anh tăng 25,2%, Tây Ban Nha 38,3%, Đức 27,4%,...

Đó là nhờ tác dụng từ chính sách thị thực thuận lợi, những nỗ lực của cơ quan quản lý và các doanh nghiệp du lịch, các địa phương trong việc quảng bá, xúc tiến du lịch nên đã thu hút lượng khách Âu đến Việt Nam tăng cao so với cùng kỳ năm trước, ngay trong mùa thấp điểm.

Nhờ đó, doanh thu du lịch lữ hành bảy tháng năm 2024 ước đạt 35,2 nghìn tỷ đồng, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa phương tăng mạnh như TP.HCM tăng 42,2%; Đà Nẵng tăng 38,6%; Cần Thơ tăng 33,7%; Hà Nội tăng 29,7%; Quảng Ninh tăng 21%;...