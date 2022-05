Việt Nam đứng thứ 8 tại Olympic Vật lý Châu Á 2022

Cụ thể, Huy chương Bạc thuộc về em Lê Minh Hoàng (học sinh lớp 12 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Huy chương Đồng thuộc về các em Võ Hoàng Hải (học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội) và Vũ Ngô Hoàng Dương (học sinh lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).

Các thành viên đội tuyển Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 (áo cam).

Các học sinh còn lại nhận được Bằng khen từ ban tổ chức cuộc thi gồm: Phùng Công Hiếu (lớp 12 Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc); Nguyễn Đăng Phúc (lớp 12 Trường THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh); Võ Trương Thiên Kỳ (lớp 12 Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, tỉnh Phú Yên); Nguyễn Tuấn Minh (lớp 11 Trường THPT Chuyên Khoa học tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Cao Văn Đông (lớp 12, Trường THPT Chuyên - ĐH Sư phạm Hà Nội).

Kỳ thi Olympic Vật lí Châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 do Ấn Độ đăng cai tổ chức từ ngày 23-31/5. Do đại dịch Covid-19, để bảo đảm an toàn cho những người tham dự, Kỳ thi được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.

Việc tổ chức kỳ thi trực tuyến được thực hiện theo quy chế của APhO 2022, cũng giống như thi trực tiếp, gồm cả bài thi lí thuyết và thực hành; mỗi bài thi trong 300 phút (5 tiếng). Đặc biệt bài thi thực hành, là một phần quan trọng của Kỳ thi, được xây dựng dưới dạng thí nghiệm mô phỏng với những tham số được lấy từ thí nghiệm thực.

Tham dự APhO năm nay có 28 đoàn từ các nước và vùng lãnh thổ với 218 thí sinh. Với kết quả 100% thí sinh đoạt giải, đoàn Việt Nam đứng thứ 8 sau Trung Quốc, Nga, Úc, Đài Loan, Kazakhstan, Ấn Độ, Thái Lan.

Trải qua 21 kì tham dự APhO, đội tuyển Việt Nam đã mang về 17 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc, 45 huy chương Đồng và rất nhiều bằng khen khác.

Thanh Hùng