Sau 4 ngày tranh tài tại giải Taekwondo Cảnh sát Châu Á mở rộng 2024, đoàn Công An Nhân dân Việt Nam đã xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn với 37 HCV, 36 HCB và 33 HCĐ; hai đoàn Indonesia, Campuchia lần lượt cán đích ở vị trí Nhì và Ba.

Trong suốt những ngày tranh tài, 2.000 VĐV đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đã cống hiến cho khán giả những trận đấu sôi nổi, đầy kịch tính với những bài quyền, công phá dũng mãnh, uy lực đẹp mắt. Nổi bật nhất là các màn trình diễn của các VĐV đến từ Hàn Quốc, Việt Nam, Indonesia, Campuchia.

Với khẩu hiệu "Sức mạnh của Cảnh sát! Cảnh sát Taekwondo bảo vệ bình an cho công dân toàn cầu", giải đấu không chỉ dừng lại ở các thành tích thể thao mà còn truyền tải thông điệp mạnh mẽ về sự đồng hành của lực lượng cảnh sát trong việc bảo đảm an ninh và bảo vệ hòa bình cho cuộc sống.

Đại diện các đoàn vận động viên tham dự nhận quà và kỷ niệm chương. Ảnh: Phạm Công

Giải Taekwondo Cảnh sát châu Á mở rộng 2024 do Bộ Công an đăng cai tổ chức, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025), 20 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).